Aunque Punta Catalina no ha estado generando al 100 % debido a la llegada de sargazo tras el paso de la tormenta Erin, ambas unidades se encuentran en perfectas condiciones técnicas y se espera que retomen su generación habitual.

Así lo explicó este miércoles Celso Marranzini, vicepresidente de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), durante una entrevista ofrecida esta mañana en el programa El Día.

¿Qué tanto sargazo llegó ahora a Punta Catalina?

Marranzini explicó que la situación fue provocada por una cantidad de sargazo “que jamás haya visto”.

“Nosotros teníamos dos años que no veíamos sargazo. A nosotros nos llegó todo el sargazo del mar. Guau. Eso fue de repente”, relató.

Aunque aún no se cuenta con cifras exactas, el ejecutivo estimó que a las instalaciones pudieron haber llegado entre 400 y 500 toneladas del alga marina, un volumen sin precedentes en la zona.

Un operativo especial de limpieza

El vicepresidente de la EGEPC dijo que se desplegó un conjunto de equipos y personal especializado para realizar la limpieza que se ameritaba.

Según detalló Marranzini, se emplearon palas mecánicas, mangueras de succión, buzos y maquinarias rentadas.

“Nosotros tenemos una pala de las que muerden, conseguimos otra anoche, tenemos unos equipos que alquilamos que son con unas mangueras de succión, tenemos buzos. O sea,

Además, la Armada de República Dominicana, bajo la coordinación del vicealmirante Morillo, “va a hacer una serie de marinas de contención afuera para que no entre más”.

“Ya lo que quede afuera pues entonces eso lo limpian los buzos”, añadió.

Reiteró que “lo que ha sucedido ahora nunca le había sucedido. Incluso cuando viene sargazo, el sargazo llega primero a Itaú”.

¿Qué es el sargazo?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, el sargazo es un tipo de alga marina flotante de color marrón que cumple una función ecológica positiva en mar abierto: sirve de alimento y refugio para muchas especies.

Sin embargo, el problema surge cuando estas grandes masas de alga son arrastradas por vientos y corrientes hacia las costas.