Tras verificar canal La Vigía funciona, Abinader estudia flexibilizar cierre frontera

De sorpresa llegó la mañana de ayer el presidente Luis Abinader a la frontera en Dajabón, para comprobar y validar el funcionamiento del canal La Vigía, que podría concluir en la flexibilización del cierre de la franja limítrofe, ya que según el gobierno garantiza el acceso al agua a los productores de la zona.

“Estamos listos ya para extraer hasta un metro cúbico de agua que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos del río Dajabón”, expresó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de abrir la frontera, el jefe de Estado respondió: “Quería ver y confirmar que el canal está listo y esto permite flexibilizar”.

No obstante, reiteró que aún sea posible tomar medidas para flexibilizar, la zona no será igual. “Aquí vamos a tener muchos más controles en todos los órdenes, aquí y en la frontera sur, en toda la frontera, porque ya la República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente”, enfatizó.

El jefe de Estado reiteró que desde el punto de vista migratorio, la frontera continuará cerrada.

El mandatario felicitó al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi); al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), “por la gran labor en aras de poner en funcionamiento el canal”.

En cuanto a la presa Don Miguel, informó que está en proceso de análisis y de diseño para ejecución.

¿Y el canal, presidente?

Al referirse a la construcción del canal que realizan haitianos en la comunidad de Juana Méndez para desviar el agua hacia su parte, Abinader manifestó que como nación no pueden permitir que sin ningún tipo de consulta, de estudio técnico y ambiental, sean llevados esos trabajos, los cuales afectan el Tratado del año 1929, lo que significa que estas aguas fronterizas deben ser comanejadas entre los dos países.

“Al tomar decisiones unilaterales, pues nosotros tenemos que proteger el interés nacional y el interés nacional nuestro es desviar el agua que ellos podrían tomar para después enviarla río abajo y ya lo hemos logrado; esa parte está lista”, expresó.

En torno a las acciones para apoyar a los agricultores y pequeños comerciantes, el presidente expresó que han ejecutado medidas a través de instituciones como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, del programa Supérate y del Instituto Nacional de Control de Precios (Inespre).