Tras Wimbledon, Carlos Alcaraz se mantiene firme como #1 del mundo

Carlos Alcaraz se aferró al No. 1 en el ranking ATP el lunes en virtud de su victoria sobre el No. 2 Novak Djokovic en la final de Wimbledon, y el primer título de Grand Slam de Marketa Vondrousova la llevó hasta el No. 10 en la lista de la WTA.

La victoria de Alcaraz por 1-6, 7-6 (6), 6-4, 3-6, 6-4 ante Djokovic el domingo marcó la tercera vez en los últimos cuatro torneos importantes que el partido por el título masculino determinó quién estaría en el No. 1.

Marketa Vondrousova saltó 32 lugares desde el No. 42 gracias a su victoria por 6-4, 6-4 contra Ons Jabeur en la final del sábado en el All England Club. Vondrousova, de 24 años, de la República Checa, fue la campeona femenina con el ranking más bajo y la primera no cabeza de serie en el Major de hierba.

En el US Open de septiembre pasado, Alcaraz se convirtió en el primer adolescente en liderar la ATP al vencer a Casper Ruud en la final. En el Abierto de Australia de enero, fue Djokovic, quien ha pasado más semanas en la cima del ranking que nadie en la historia del tenis, quien se aseguró estar en el No. 1 al derrotar a Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz, de 20 años, de España, y Djokovic, de 36, de Serbia, han estado negociando el puesto más alto esta temporada. Alcaraz ahora entra en su semana 29 allí.