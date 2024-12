Trasciende Bashar Assad y su familia reciben asilo en Moscú

El derrocado presidente sirio Bashar Assad y su familia están en Moscú y han recibido asilo, reportaron el domingo agencias rusas de noticias.

Las agencias Tass y RIA citaron a una fuente del Kremlin no identificada. The Associated Press no ha podido verificar esto de manera independiente pero ha contactado al Kremlin para pedirle información.

RIA reportó también, citando a una fuente anónima del Kremlin, que los rebeldes sirios le han prometido a Rusia la seguridad de las bases militares e instalaciones diplomáticos rusos en Siria. El reporte no tenía más detalles.

Se había reportado previamente el domingo que Assad salió de Siria.

Los sirios han estado saliendo a las calles para celebrar, tras el súbito avance de los insurgentes en la capital, lo que puso fin a 50 años de dominio de la familia Assad.