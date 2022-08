Trasplante de hígado: ¿Cuál es su importancia? Léalo aquí

La población necesita saber que hay cura para las enfermedades hepáticas y que la posibilidad de un trasplante siempre está ahí

A pesar de que el riesgo de trasplante de hígado dividido es mayor que el de hígado completo cuando es de pacientes fallecidos; frente a la escasez de órganos, el equipo de Cleveland Clinic ha desarrollado procedimientos que minimizan las complicaciones de dividir un hígado para trasplantarlo a dos adultos.

Un ejemplo de éxito son María Contreras y Mónica Davis, quienes recientemente cumplieron dos años de estrenar un hígado de un paciente fallecido, en el que ambas recibieron una porción.

Cristiano Quintini, director de la unidad trasplante de hígado de Cleveland Clinic, explicó que en la compleja y difícil técnica participaron cerca de cien profesionales, dirigidos por nueve cirujanos que realizaron los trasplantes en julio 2020.Ahora, las «hermanas de hígado partido», como se autodenominan, se han recuperado y su calidad de vida es excelente, asegura el médico.

Koji Hashimoto, Maria Contreras, Monica Davis y Cristiano Quintini

Testimonio

La pesadilla de María Contreras, madre de cuatro y abuela de dos, comenzó en 2014 cuando una comezón en las manos le obligó ir al médico. Después de varios estudios, los médicos le diagnosticaron un problema con su sistema inmunológico que le estaba destruyendo su hígado. «Mis ojos se pusieron amarillos, muy amarillos, me daba pena y me ponía gafas para que no me vieran», relata. La madre y abuela, de 53 años, cuenta que por años esperó que ocurriera un milagro. «Me dijeron que podría esperar hasta una década o más». De igual forma los problemas hepáticos de Mónica Davis comenzaron en 2014. El diagnóstico para la madre de tres y abuela de cuatro fue desalentador. La mujer de 59 años confiesa que pensó «que ya no había nada que hacer. Me voy a morir».

Le invitamos a leer: Trasplantan con éxito un hígado conservado durante tres días

Las dos quisieron unirse también para hacer un llamado a la comunidad. «Para que estos milagros médicos puedan seguir pasando necesitamos que todos tengamos conciencia de la importancia de la donación, especialmente entre los hispanos», insistió Contreras. “La gente debe saber que hay cura para las enfermedades hepáticas, que la posibilidad de un trasplante siempre está ahí, y que son accesibles para todo el mundo, sin importar la raza o la edad», explicó la cirujana española Teresa Diago Uso, quien es parte del equipo de trasplante de Cleveland Clinic.

Datos

El hígado es el único órgano vital del cuerpo humano capaz de regenerarse al 100 %, lo que permite que los médicos puedan trasplantar sólo un pedazo lo suficientemente grande como para que el órgano termine de renovarse. La medicina ha tomado ventaja de esta característica, que ha permitido además que personas puedan donar en vida un pedazo de este órgano.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 17 personas mueren cada día en el país esperando un trasplante, y cada 9 minutos se inscribe una persona más en las listas de trasplantes.

En República Dominica el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort), señala que un promedio de 3,000 personas muere al año en espera de donaciones de órganos. Mientras que entre 1972-2020 se han realizado 6,864 trasplantes, siendo 50 de hígado.

Puede leer también: La hepatitis tratada a tiempo evita cirrosis y cáncer de hígado

Sobre Cleveland

Cleveland Clinic es un centro médico académico multidisciplinario sin fines de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y educación. Cuenta con el más ambicioso programa de trasplante de hígado en los Estados Unidos.

Ubicada en Cleveland, Ohio, se fundó en 1921 por 4 médicos distinguidos cuya visión era brindar una excelente atención al paciente con base en los principios de cooperación, solidaridad e innovación.

Cleveland Clinic fue la pionera de varios descubrimientos médicos, como la cirugía de derivación de la arteria coronaria y el primer trasplante de cara en Estados Unidos. U.S. News & World Report se refiere constantemente a Cleveland Clinic como uno de los mejores hospitales de todo el país en su encuesta anual “America´s Best Hospitals”.

De los 72,500 empleados de Cleveland Clinic a nivel mundial, más de 5,050 son médicos asalariados e investigadores, y 17,800 son enfermeros(as) certificados(as) y proveedores de práctica avanzados, que representan a 140 especialidades y subespecialidades médicas.

Le recomendamos leer: OMS: La hepatitis infantil no tiene relación con alimentos o vacuna