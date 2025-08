Tratos violatorios de la Policía Nacional

Por el compromiso al que sin ninguna duda se ciñen el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de preservar el respeto a los derechos humanos, procede el esclarecimiento con fines de sancionar y evitar la repetición de algunas actuaciones violatorias atribuidas a quienes bajo sus mandos ejercen el monopolio de la fuerza que es la Policía Nacional. Demostrable en el destacamento de Naco la inobservancia y posible desconocimiento permanente del protocolo que garantizaría trato justo a los privados de libertad y bajo investigación. El periodista Edward Ramírez, del periódico El Nuevo Diario, acaba de padecer allí un encierro prolongado y de aislamiento total sin ser evidente su relación a delito alguno y a partir de una pasajera confusión. Una clásica metida a celda de tiempos sombríos, impedido de comunicar telefónicamente la situación a su familia ni de agenciarse asistencia legal como ocurre en sociedades gobernadas democráticamente. A pesar de que desde un principio se identificó correctamente, lo suficiente para que cualquier autoridad del mundo civilizado comprobara en el acto la ausencia total de antecedentes delictivos.

Puede leer: Señal positiva entre gobiernos Haití y República Dominicana

Su intachable condición personal no evitó el maltrato verbal de ser tachado enfáticamente de «peligroso delincuente». Aunque salió sin daños a su integridad física ni encausamiento, Edward Ramírez estuvo allí en algún inhóspito rincón enrejado pasando hambre; similar o quizás en el mismo lugar en el que en 2022 recibió una descomunal paliza de civiles y policías el joven David de los Santos quien luego murió. Con posterioridad los autores fueron acusados de torturas y homicidio a pesar de los intentos de ocultar su barbarie. El mismo recinto en el que también estuvo antes falsamente desaparecido otro joven. Sépase que una insólita omisión institucionalizada hace escapar a la Policía de los escrutinios del Ministerio Público que se limita a legalizar algunos allanamientos, a acoger sin comprobación propia las versiones que ofrece la PN sobre sus actuaciones controversiales y a permitir que no se lean sus derechos a los detenidos. Admisión de que no los tienen.