Tres cosas importantes y vitales que necesita el sur, según Rafael Salazar, director de EGEHID

El ingeniero Ángel Rafael Salazar, director de EGEHID, presentó el plan de desarrollo para la región sur del país, denominado “La Ruta Azul”, una iniciativa orientada a suplir la histórica falta de progreso en esa zona. Según explicó, el proyecto fue concebido con el compromiso de impulsar el crecimiento en las 10 provincias del sur.

“Lo que le ha faltado al sur ha sido el desarrollo, y esto se debe a la falta de cohesión en los gobiernos. Gracias a Dios, en este gobierno se ha mirado hacia el Sur”, expresó Salazar en una entrevista en el programa Uno+ Uno de Teleantillas canal 2, conducido por los periodistas Adalberto Grullón y Millizen Uribe.

Destacó que el proyecto nació gracias a la sinergia entre el Estado, el sector empresarial y las comunidades locales, lo que ha permitido “parir” esta propuesta en beneficio de toda la región.

Salazar definió “La Ruta Azul” como una fusión de las economías verde y azul, integrando elementos como el agua, la energía y el medio ambiente en una sola estrategia de desarrollo sostenible.

Primera etapa: Está previsto que el proyecto inicie formalmente en enero de 2026.

Metas de EGEHID en el Sur

Durante su participación en un espacio televisivo, Salazar detalló los principales objetivos de EGEHID para la región sur:

Mejorar y construir infraestructuras clave para el desarrollo económico y social.

Implementar programas educativos dirigidos a la formación académica de la juventud.

Fomentar proyectos productivos que generen empleo y fortalezcan las capacidades locales.

