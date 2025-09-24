Tres dominicanos asesinados en Pensilvania: investigan móvil pasional

Las autoridades estadounidenses investigan el asesinato de tres ciudadanos dominicanos en el condado de Berks, Pensilvania, en un caso que ha generado conmoción tanto en EE.UU. como en República Dominicana.

Las víctimas son Geraldina Peguero-Mancebo (30 años), su hijo Jeydon Junior Peguero (1 año), y su pareja sentimental Junior Cabrera Colón (31 años).

Los cuerpos fueron encontrados en distintos lugares entre el 13 y el 20 de septiembre, todos con signos de violencia.

El principal sospechoso es José Rodríguez, de 61 años, quien fue arrestado y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, abuso de cadáver y otros delitos.

Según reportes preliminares, Rodríguez habría mantenido una relación con Geraldina, lo que podría haber motivado el crimen.

La familia de las víctimas ha iniciado una campaña para recaudar fondos destinados a la repatriación de los cuerpos y al cuidado de tres hijos que quedaron huérfanos en República Dominicana.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

