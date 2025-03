Tres elementos nuevos revelados por Laura Bonnelly sobre relación con Juan Carlos Simó

La cronista deportiva Laura Bonnelly reveló que, tras el revuelo en redes sociales por las fotografías en las que aparecía besándose con el coach fitness Juan Carlos Simó, él le decía que la amaba e incluso pasaron juntos San Valentín, lo que la llevó a creerle ciegamente.

«Creí que él iba a hablar. Él me decía todos esos días que me amaba, que iba a hablar, que iba a decir la verdad, que no hablaba todo por su hija, porque tenía una hija en común, que tenía unos asesores evaluando todo, esperando el momento adecuado. Mi familia decía: tienes que hablar, y yo le decía: mi amor, mi mamá te va a creer cuando tú hables, habla por favor. Y él me decía: lo voy a hacer. Incluso en San Valentín estábamos juntos«, respondió Bonnelly a la pregunta de por qué no habló antes (sobre el tema), formulada por Miralba Ruiz.

Asimismo, la comunicadora relató que Simó la introdujo en su mundo, presentándola a su madre, a una de sus hija y amigos.

«Conocí a su mamá, con quien compartí un almuerzo y hasta llamadas telefónicas; compartí con su última hija y amigos. Entrenaba en su gimnasio, o sea, estaba en su mundo. Evidentemente, me estaba presentando un parámetro de un hombre soltero», aseguró.

Laura Bonnelly, entrevistada por Miralba Ruiz

Incluso, sostuvo Laura Bonnelly, que el coach fitness, cuando cocinaba en su casa, abría la puerta para que saliera el humo y no le importaba quién entrara. «Eso es una persona libre, porque cualquiera podría entrar y yo estaba ahí», declaró.

De igual forma, aclaró que las imágenes que generaron la polémica fueron publicadas por error en su estado de WhatsApp.

«Dios sabe que yo sería incapaz de subir esas fotos para hacer una maldad… Si yo hubiese querido subir esas fotos para que la gente sepa que yo tengo una relación con él, la subo en mi Instagram», pronunció la cronista deportiva.

Bonnelly, además, expresó sentirse traicionada, ya que nunca se imaginó que Juan Carlos Simó sería tan cobarde como para terminar la relación con ella mediante un mensaje.

«Yo no pensé que él fuera tan cobarde, y que por un mensaje de texto me dijera: «Laura, yo no puedo con todo esto, lo siento«, manifestó.