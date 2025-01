Solicitar una visa de no inmigrante para Estados Unidos no es tan complicado como parece, pero puede convertirse en un desafío si no se cuenta con el conocimiento adecuado. Así lo señala el asesor migratorio Juan Salvador, quien en nuestra sección de Consultorio Migratorio HOY, destacó algunos errores comunes que podrían provocar retrasos, rechazos o complicaciones innecesarias en el proceso.

Para quienes desean viajar por razones familiares, de estudio o trabajo, es fundamental entender que proporcionar información incorrecta, no demostrar vínculos sólidos con el país de origen, entre otros factores, puede ser determinante para el éxito en una entrevista consular.

De acuerdo con Salvador, estos son tres errores más frecuentes que los solicitantes suelen cometer, además, el asesor ofrece recomendaciones claves para evitarlos:

Le puede interesar: Estos cuatro puntos importantes tocaron el canciller Roberto Álvarez y Marco Rubio

Información incorrecta o incompleta en la solicitud

Uno de los problemas más comunes surge al llenar el formulario DS-160, una parte esencial del proceso de solicitud. Errores o inconsistencias en este documento pueden generar dudas o incluso llevar al rechazo de la visa. Es importante revisar cada detalle antes de enviarlo y asegurarse de que la información coincida con los documentos de respaldo.

No demostrar fuertes vínculos con la República Dominicana

Uno de los requisitos clave para obtener una visa de no inmigrante es demostrar la intención de regresar al país de origen tras el viaje. Muchos solicitantes no presentan pruebas suficientes de sus vínculos con la República Dominicana, como empleo estable, propiedades o lazos familiares, lo que puede ser un motivo de rechazo. Aunque no siempre es obligatorio presentar evidencias, tenerlas a la mano puede ser crucial si se solicitan durante la entrevista.

No prepararse adecuadamente para la entrevista consular

La entrevista consular es una de las etapas más importantes del proceso, y la falta de preparación puede jugar en contra del solicitante. Responder de forma vaga o incierta a preguntas clave sobre el propósito del viaje puede generar dudas en el oficial consular. Es fundamental ser claro, honesto y estar preparado para explicar los motivos del viaje.

Evitar estos errores puede marcar la diferencia entre una solicitud aprobada y una rechazada. La clave está en ser meticuloso, honesto y bien preparado. Si tienes dudas o necesitas orientación adicional, consultar con un asesor migratorio profesional puede ayudarte a garantizar el éxito en tu solicitud de visa.

Si tienes alguna duda migratoria puedes escribirnos a nuestro WhatsApp y cada semana estaremos respondiendo tus inquietudes a través de nuestro segmento Consultorio Migratorio HOY en el portal hoy.com.do y redes sociales del periódico HOY.

También esta disponible el canal de WhatsApp de orientación, donde Juan Salvador detalla otros errores que pudieran perjudicar un proceso migratorio.

Leer también: El reto que quitar la ciudadanía de EEUU a bebés de migrantes, incluidos aquellos con visa

Ver: