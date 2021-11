Tres fallecidos en accidente de transito en Azua

Tres jóvenes perdieron la vida ayer tras ser atropellados por un vehículo mientras se transportaban en motor en la provincia de Azua.

Los fallecidos fueron identificados como Cristian Sánchez de 42 años, Orquídea Ramírez de 25 años y Kirsys Sánchez.

«Yo no lo puedo creer. Mi hija salió muy linda a pasear anoche. Y me llamaron a la tres de la mañana a decirme que se me mato. No se que paso y ahora a 3 hijos huérfanos: dos hembras y un varón», exclamó entre llantos la madre de una de las victimas.

El accidente ocurrió en la hora de la madrugada en la carretera Azua-Bani, específicamente en cruce de las Carreras, cuando los jóvenes en el motor intentaron cruzar la calle y fueron atropellados por un yipeta.

Las autoridades reportaron que el conductor del vehículo se encuentra detenido actualmente.

La comunidad de vecinos lamentaron la tragedia y mostraron solidaridad con los familiares de la victimas.

