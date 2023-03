Tres géologos mueren en España atrapados en una mina de potasa.

Tres geólogos murieron este jueves al quedar atrapados a 900 metros de profundidad a causa de un desprendimiento en una mina de potasa de Súria, en la provincia española de Barcelona.

Los equipos de emergencia pudieron evacuar los cuerpos, informaron las autoridades, después de unos trabajos complejos debido a la inestabilidad de la zona donde ocurrió el accidente.

Una investigación judicial tratará de esclarecer las circunstancias del siniestro.

Dos de los fallecidos estudiaban un máster y el otro cursaba el doctorado, y tenían entre 28 y 31 años.

Uno de los alumnos de máster realizaba las prácticas de formación en la empresa ICL Iberia, que gestiona la mina, según fuentes universitarias. Las otras dos víctimas estaban contratadas por la compañía.

Según fuentes sindicales, el accidente se debió a un desprendimiento de liso -cara plana y extensa de roca-, lo que habitualmente se intenta impedir mediante la técnica del bulonaje, que consiste en colocar anclajes y una malla metálica que eviten que el techo ceda.

En esta explotación trabajan entre 800 y 900 personas, por lo que en el momento del accidente el turno debía estar conformado por entre 200 y 300 empleados, añade estas fuentes, que resuelven que “las medidas de seguridad no son las que deben ser». La empresa declinó comentar el accidente.

La Subdirección General de Minas del Gobierno regional de Cataluña inspeccionó hace tres semanas la mina y no advirtió ninguna irregularidad, por lo que no se abrió ningún expediente. Once personas han fallecido en diferentes accidentes ocurridos en esta mina, incluido el de hoy, que es el mayor desde 1987.