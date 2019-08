Tres médicos serán sometidos a justicia por falsificar revistas

Tres médicos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas acusados de falsificar revistas para que otros galenos optaran por una plaza para subespecialidad en hospitales y centros privados del país. Además, unos 360 artículos y presentaciones médicas suplantados, falsificados y plagiados fueron suspendidos esta semana por la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD) y la dirección de Residencias Médicas del Ministerio de Salud.

La información la suministró a Hoy el doctor Hernán Pilier Báez, presidente de la Regional Este del CMD, confirmó que solo en esa zona fueron anulados 68 artículos y presentaciones de gremiales.

Asimismo, se estableció la existencia de una sola revista para las publicaciones médicas, la que tiene el CMD, las otras cinco eran falsificadas para poder cobrar por publicaciones.

Se establecerán duras sanciones contra los médicos responsables de facilitar publicaciones en revistas falsas y de los que plagiaron publicaciones.

No se dieron a conocer los nombres de los tres médicos que serán sometidos a la justicia en las próximas horas, pero Pilier Báez dijo que ya fue apoderado de la denuncia de plagios y falsificaciones el comité de Ética del CMD, el Ministerio de Salud y el área jurídica del gremio.

Asegura que muchos médicos habrían sido timados por los que tenían supuestas revistas para publicar artículos de carácter científico.

Hasta el momento, oficialmente el gremio médico dará a conocer la investigación que realizó una comisión designada por los propios galenos para investigar las indelicadezas, el lunes 5 de este mes a las 9:30 de la mañana.

Sigue silencio. A pesar de la denuncia de falsificación y plagio de miles de artículos y presentaciones gremiales, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado al respecto.

Se trata de un tema considerado un secreto a voces el cual impacta y lleva a médicos a copiar y editar artículos que tienen un valor de un punto y que les ayuda a la hora de optar por una plaza para una subespecialidad médica.

Datos obtenidos por Hoy en la consulta a diversas fuentes, incluso del propio gremio médico dan cuenta que el 100% de los trabajos de médicos que participaron a la subespecialidad de ginecología endocrinológica, fueron falsos o supuestamente publicados en revistas que no existen.

En distintos círculos médicos que participan en redes, tenían el tema de los artículos falsificados, como eje central de sus conversaciones. Llamadas telefónicas a Hoy, pedían que se ponga fin a una práctica que tiene décadas y que consideran mafiosa.

Pide sanciones. El economista Arismendy Díaz Santana, dijo que la falsificación de artículos constituye otra expresión de corrupción e impunidad, pero en este caso, con la particularidad de que los protagonistas son profesionales universitarios, sobre los cuales la sociedad ha depositado su confianza para mantener y recuperar su salud.

“Y pensar que posiblemente estos pseudos especialistas son de los que cobran mayores copagos”, dijo en un artículo enviado a los medios de comunicación con respecto al tema.

Dijo que siendo gerente general del Consejo de Seguridad Social, tuvo que lidiar con serias diferencias y acusaciones entre médicos y el director del IDSS.

Escandalizada

Esta semana, diferentes sectores se escandalizaron al conocer que médicos que participarían en subespecialidades plagiaban artículos o los editaban aún cuando no eran de su autoría.