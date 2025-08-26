Tres meses de prisión preventiva para imputado de matar a su hijo de un año y ocho meses en Los Guandules

  • Hoy
Tres meses de prisión preventiva para imputado de matar a su hijo de un año y ocho meses en Los Guandules

A solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra Dionys Anderson Zabala Reyes, imputado de causar la muerte a su hijo de un año y ocho meses de edad, en un hecho ocurrido la madrugada del 24 de agosto de 2025, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado se encontraba junto al infante en la residencia ubicada en la calle Ricardo Carty, cuando lo asfixió mientras dormía.

La investigación señala, que cerca de las 4:00 de la mañana, la madre del imputado escuchó a su hijo exclamar que durmió a su primogénito. Al percatarse de que su nieto no había despertado como acostumbraba, pidió ayuda a otros familiares para abrir la habitación, donde encontraron al imputado abrazando al niño que no presentaba signos vitales.

image 765

Tras un forcejeo, los parientes confirmaron que el niño no reaccionaba ni respiraba, por lo que contactaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y arrestaron en flagrante delito al imputado, a quien le fueron leídos sus derechos constitucionales.

De acuerdo con el acta de levantamiento No. 0100969, la causa de muerte del niño fue asfixia mecánica.

El Ministerio Público otorgó a este hecho la calificación jurídica de homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 396, literal a, y 397 de la Ley 136-03, Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la prisión preventiva al imputado y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR-11). La audiencia para la revisión de la medida fue fijada para el próximo 26 de noviembre.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tres meses de prisión preventiva para imputado de matar a su hijo de un año y ocho meses en Los Guandules
Tres meses de prisión preventiva para imputado de matar a su hijo de un año y ocho meses en Los Guandules
26 agosto, 2025
Hombre acusado de matar a su hijo en Los Guandules: «Dios no se arrepiente de nada»
Hombre acusado de matar a su hijo en Los Guandules: «Dios no se arrepiente de nada»
26 agosto, 2025
Directora de INAIPI aclara caso niña en Los Guandules, periodista revela evidencias
Directora de INAIPI aclara caso niña en Los Guandules, periodista revela evidencias
26 agosto, 2025
«Esto se llena de agua”: desesperación en Los Guandules por años de inundaciones urbanas
«Esto se llena de agua”: desesperación en Los Guandules por años de inundaciones urbanas
26 agosto, 2025
Apagones en Los Guandules: un problema que agrava la inseguridad y el calor extremo
Apagones en Los Guandules: un problema que agrava la inseguridad y el calor extremo
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Los pollos

Los pollos

China refuerza su apertura económica global

China refuerza su apertura económica global

Niñez Desvalida

Niñez Desvalida

Cómo se superan los traumas políticos

Cómo se superan los traumas políticos

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo