Tres muertos en tiroteo desayuno

  • Hoy
Tres muertos en tiroteo desayuno

Palacio Policía Nacional.

Una discusión por un turno para desayunar en un comedor, dejó tres personas muertas, dos hombres y una mujer, en un hecho ocurrido en un negocio de comida rápida, en la carretera Nagua-El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

Los fallecidos son Tonny Guillermo Brito Reyes, de 36; Ronny Sosa Osoria, de 32, que sostuvieron un intercambio de disparos y María Francisca Reyes, de 28 años, víctima colateral de ese hecho.
La situación ha generado gran conmoción en la comunidad de El Factor, al tratarse de un hecho violento desencadenado por una situación trivial que terminó con un saldo fatal.

La Policía informó que en medio de la discusión los implicados sacaron armas de fuego, cuya procedencia investiga y que interroga a otras personas involucradas.

Leer: Extraen vehículo vinculado a crimen en Cotuí: autoridades confirman relación con asesinato de teniente retirado

Dijo que agentes y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron la tragedia y dar seguimiento a las posibles responsabilidades.

Expresó que fueron colectadas las armas utilizadas, entre ellas, dos pistolas, una Glock y otra Smith & Wesson, así como 12 casquillos y tres cápsulas. Otras dos personas presuntamente implicadas en ese conflicto social permanecen bajo custodia policial para investigación.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

Edición impresa, sábado 30 de agosto de 2025

Edición impresa, sábado 30 de agosto de 2025

¡Es oficial! RD y Puerto Rico chocarán en el Citi Field de NY

¡Es oficial! RD y Puerto Rico chocarán en el Citi Field de NY

  Equipo de Brasil y sexteto voleibol RD: chocan este domingo a 9:30 am en Mundial

  Equipo de Brasil y sexteto voleibol RD: chocan este domingo a 9:30 am en Mundial

30 aniversario de Televida

30 aniversario de Televida

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo