Tres muertos en tiroteo desayuno

Una discusión por un turno para desayunar en un comedor, dejó tres personas muertas, dos hombres y una mujer, en un hecho ocurrido en un negocio de comida rápida, en la carretera Nagua-El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

Los fallecidos son Tonny Guillermo Brito Reyes, de 36; Ronny Sosa Osoria, de 32, que sostuvieron un intercambio de disparos y María Francisca Reyes, de 28 años, víctima colateral de ese hecho.

La situación ha generado gran conmoción en la comunidad de El Factor, al tratarse de un hecho violento desencadenado por una situación trivial que terminó con un saldo fatal.

La Policía informó que en medio de la discusión los implicados sacaron armas de fuego, cuya procedencia investiga y que interroga a otras personas involucradas.

Dijo que agentes y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron la tragedia y dar seguimiento a las posibles responsabilidades.

Expresó que fueron colectadas las armas utilizadas, entre ellas, dos pistolas, una Glock y otra Smith & Wesson, así como 12 casquillos y tres cápsulas. Otras dos personas presuntamente implicadas en ese conflicto social permanecen bajo custodia policial para investigación.