Tres tragedias familiares empañan el fin de semana

La violencia que daña al país, provocó tres desgracias familiares. En El Millón, Distrito Nacional, Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, mató a su esposa y a su suegra y luego se suicidó. En Cabral, Barahona, Juan Gerónimo Báez Urbaez hirió a su pareja y después se mató y en Los Frailes, Santo Domingo Este, Cecilio Lantigua Terrero ultimó a la compañera de un primo, al que hirió y a otro joven, en una discusión por gastos funerales.

En el primer hecho, perecieron Doris Romero, de 86 años, y su hija Mayra Martínez Romero, de 65, hecho atribuido a Miranda Hermida. Los cuerpos fueron hallados en la casa.

El Policía Nacional dijo que el hombre falleció mientras recibía atenciones en el Hospital Marcelino Vélez Santana y que desconoce las causas que originaron el trágico suceso.

Expresó que “lamenta este hecho que enluta a una familia y reitera su llamado a la resolución pacífica de los conflictos familiares, con diálogo y búsqueda de ayuda profesional ante cualquier crisis”.

Tragedia en Cabral

Juan Gerónimo Báez Urbaez, de 50 años, disparó a Yoenny Berenice Urbáez Féliz, de 22, después de una fuerte discusión en su vivienda. El hecho ha conmocionado al municipio.

Según los comunitarios, al parecer estaba convencido de que mató a su pareja de un tiro, salió del lugar sin percatarse de que la dama estaba viva y llegó a la casa de un hermano, en el sector La Peñuela, donde se suicidó.

Autoridades policiales y del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las investigaciones peor no dieron detalles.

La joven fue trasladada a un centro médico de la zona, donde recibe atenciones especializadas.

El lamentable desenlace ha generado consternación entre los residentes de Cabral, quienes describen a la pareja como personas tranquilas.

El dato obtenido de las redes sociales del periodista Teófilo Pululo, no da cuenta de si procrearon.

