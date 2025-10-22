Tres útiles consejitos de John Morales a los dominicanos sobre tormenta Melissa

Ante la inminente amenaza de la tormenta Melissa, el reconocido meteorólogo John Morales comparte tres consejos cruciales para la República Dominicana, enfocándose en la prevención y la protección de vidas ante el principal peligro: las lluvias prolongadas.

Puede leer: “No tenemos para dónde coger”: el temor de una madre en Sabana Perdida ante el paso de la tormenta Melissa

A continuación, descubra todo lo que debe saber para protegerse durante el paso de la tormenta Melissa:

1. Monitorear las advertencias oficiales y tomar la situación con seriedad

«Significa que las alertas en su más alto nivel siguen vigentes. Esas fueron las que emitió el COE en muchos sectores del sur del país, especialmente en el sur del país, esto incluye el Gran Santo Domingo. Alerta roja significa, bueno, pues que usted está avisado, y en guerra avisada no muere gente, ¿eh?, de que la situación es suficientemente seria para que usted no haga imprudencias», señaló.

Indicó que se debe prestar atención a las alertas y se deber entender que la situación es lo suficientemente grave como para evitar conductas de riesgo.

2. Prepararse para la posibilidad de inundaciones

Si vive en una zona inundable, permanezca atento a la crecida de ríos o cañadas y tenga un plan de acción.

«Para que usted se mantenga atento a la posibilidad de inundaciones, si vive en zona inundable, que considere qué es lo que va a hacer si empieza a crecer esa cañada o ese río», explicó.

3. Evitar cruzar zonas inundadas bajo ninguna circunstancia

Finalmente, Morales recomendó no intentar cruzar áreas inundadas, sin importar el tipo de vehículo o si va a pie, debido al riesgo de ser arrastrado por la corriente.

«Y que usted no va a cruzar zonas inundables en yipeta o a pie o en bicicleta o en motor. Porque cualquiera de esas, cualquiera de esas opciones pudiera usted ser arrastrado por una corriente, que usted piensa que no es fuerte, pero sí lo es, porque el agua pesa mucho y lleva mucho impulso y fácil puede causar que usted termine arrastrado por la corriente», añadió.

Tres útiles consejitos de John Morales a los dominicanos sobre tormenta Melissa
22 octubre, 2025
