Trevor Bauer oficialmente suspendido por dos temporadas

El Comisionado Robert D. Manfred anunció el viernes que tras una extensa investigación por parte del Departamento de Investigaciones de MLB, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer, ha sido suspendido por 324 juegos (lo cual representa dos temporadas completas) sin pago, a partir de hoy, por violar la Política de Violencia Domestica, Abuso Sexual y Abuso de Menores de MLB.

De acuerdo con los términos de la Política, la Oficina del Comisionado no emitirá más declaraciones en estos momentos. Los Dodgers divulgaron el siguiente comunicado luego de anunciarse la suspensión de Bauer.

76ers pierden a Embiid por fractura del hueso orbital

Joel Embiid sufrió una fractura del hueso orbital derecho y una conmoción cerebral leve, informaron el viernes los 76ers de Filadelfia, quienes confirmaron que su astro quedó incapacitado para jugar por tiempo indefinido. Embiid se lastimó en las postrimerías del partido que Filadelfia ganó ayer jueves en Toronto.

Para principio de temporada, varios equipos hicieron grandes movimientos en la agencia libre con tal de mejorar, y otros que ya eran muy buenos, añadieron una que otra pieza con el fin de competir por el título, sin embargo, en ningún conjunto se puso más expectativa que los Nets de Brooklyn o Los Ángeles Lakers.

Ambos equipos contarían con un trío de super estrellas que prometían bastante, sencillamente, no podrían fallar. Del lado de los Nets, iban a tener desde principio de temporada al que en el momento de la unión se le llamó como el «Big 3 más talentoso a nivel de anotación en la historia de la NBA», y no era para menos, tendrían en la misma cancha a Kevin Durant, un cuatro veces líder de anotación y ex MVP, James Harden, tres veces líder en puntos, y un también ex MVP, y a Kyrie Irving, el jugador que para la mayoría, tiene el mejor manejo de balón en la historia de la NBA.

Por otra parte están los Ángeles Lakers, quienes aunque ya habían ganado un campeonato con su dupla de LeBron James y Anthony Davis, decidieron ir por otra «Súper Estrella». Dejaron ir gran parte del núcleo que los ayudó en la obtención del título, para conseguir a Russell Westbrook, quién venía de promediar un triple doble con los Washington Wizards, además de que ya había sido dos veces líder de anotación, tres veces de asistencias, además de haber ganado un MVP de la liga.

El simple hecho de imaginar lo que ya habían demostrado que podían hacer LeBron James y Anthony Davis, combinado con la explosividad y atletismo que añadiría Russell Westbrook al equipo angelino, hizo que la mayoría de los seguidores del baloncesto pronosticaran desde octubre, una serie final entre los Ángeles Lakers y Los Nets de Brooklyn, en la cual no había un claro favorito.

Desde la pre-temporada, ambos equipos empezaron a dar indicios de lo que eventualmente sería actuación durante la campaña, los Lakers perdieron todos sus juegos de entrenamiento, y los Nets no podrían contra con Kyrie Irving en los juegos en casa, debido al tema de la vacunación.

En la mitad de temporada, los Nets de Brooklyn decidieron cambiar a James Harden, por otra estrella de la liga y un mucho mejor defensor, Ben Simmons, y junto con él, llegaron al equipo Seth Curry y Andrew Drummond, lo que significaría una mejoría a un equipo que ya era bastante profundo.

A medida de que avanzó la campaña, las lesiones atacaron a ambos equipos, Kevin Durant se perdió una gran cantidad de partidos, así como también LeBron James y Anthony Davis por los Lakers, tanto así, que ese trío que completaba Russell Westbrook, sólo jugaron 21 partidos juntos de 82 posibles.

Al finalizar la temporada, los Lakers no pudieron alcanzar los playoffs, pero ni siquiera, pudieron disputar el torneo «Play in», el cual es un formato que brinda la oportunidad de entrar a postemporada incluso si un equipo no quedó entre los primeros 8 puestos necesarios para ir a las eliminatorias, en su caso, los Lakers quedaron en la 11va posición, una por debajo de las necesaria para optar por participar en el torneo.

Los Nets de Brooklyn, por otra parte, si pudieron alcanzar los playoffs gracias al play in, sin embargo, se enfrentarían en primera ronda a quien posteriormente iba a ser su verdugo, el equipo de Boston Celtics.

Se suponía que sería una serie reñida, Boston contaba con buenos defensores y dos estrellas capaces de anotar 30 puntos por partido, sin embargo, los ligeramente favoritos a ganar esa serie eran los Nets de Brooklyn, debido a que en sus filas estarían Kevin Durant, Kyrie Irving, buenos jugadores de rol y el esperado debut de Ben Simmons, el cual nunca llegó.

Los Nets de Brooklyn terminaron siendo barridos por los Celtics de Boston, lo que hasta ahora ha sido la increíble sorpresa de los Playoffs y posiblemente de la temporada, conjuntamente con la eliminación de los Lakers. Por tal razón surge la pregunta:

¿Cuál equipo decepcionó más?

Para saber cuál equipo falló más en el cumplimiento de las expectativas puestas en él, habría que primero saber cuál equipo era mejor, y qué terminó logrando uno que el otro no. La realidad sobre estos equipos es que ambos tenían tres superestrellas, pero probablemente mal complementadas, Los Lakers tenían el núcleo de más edad de la liga, y los Nets no contaban con buenos jugadores defensivos, por lo que, se puede decir que ambos equipos estaban muy parejos a nivel de comparación.

El hecho de que los Lakers ni siquiera entraron a los Playoffs, es una gran vara para medir el nivel de decepción, sin embargo, el hecho de que su Big 3 solamente jugara 21 partidos juntos, le brinda un poco más de flexibilidad a la hora de que alguien analice el resultado que obtuvieron.

Los Nets de Brooklyn por su parte, aunque si avanzaron a los playoffs, fueron barridos en primera ronda por un equipo que en papel lucía inferior a ellos, así como también, sus dos super estrellas Kevin Durant y Kyrie Irving, quedaron muy expuestos ofensivamente ante la defensa de los Celtics.

En conclusión, ambos equipos tuvieron temporadas para el olvido, en las cuales no cumplieron ni en lo más mínimo con las expectativas que se le pusieron a principio de temporada, por lo que, ambos fueron las dos grandes decepciones de la NBA. Pero, ¿Cuál para ti fue más decepcionante?.