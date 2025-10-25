Trey Yesavage mantiene a los Dodgers bajo control durante una histórica apertura de la Serie Mundial

El destacado abridor novato Trey Yesavage no estuvo en su mejor momento, pero limitó a los Dodgers de Los Ángeles a dos carreras en cuatro entradas para los Azulejos de Toronto en el Juego 1 de la Serie Mundial el viernes por la noche. Toronto remontó para lograr una victoria de 11-4.

Yesavage, de 22 años, cumplía apenas su séptima aparición en las Grandes Ligas. Se convirtió en el segundo lanzador más joven en abrir un juego inaugural de la Serie Mundial, detrás de Ralph Branca, de Brooklyn, quien tenía 21 años y 267 días para el Juego 1 de 1947 en el Yankee Stadium.

«Fue una experiencia increíble que recordaré el resto de mi vida», dijo Yesavage. «Personalmente, desearía haberlo hecho un poco mejor, pero por eso este es un deporte de equipo y tenemos a otros nueve jugadores en el campo».

El mejor lanzamiento de Yesavage durante una postemporada revelación ha sido su splitter, pero lo usó con moderación contra Shohei Ohtani y los Dodgers.

“No estuvo tan preciso como esperábamos, pero hizo un buen trabajo”, dijo el receptor de los Blue Jays, Alejandro Kirk, a través de un intérprete.

Solo 10 de los 80 lanzadores de Yesavage lanzaron splitters, y en su lugar, se apoyó en su slider, permitiendo cinco hits, ponchando a cinco y dando tres bases por bolas. La velocidad de su recta se redujo casi 1 mph con respecto a su promedio habitual.

Fue la cuarta apertura de Yesavage en postemporada, tras solo tres salidas en temporada regular. Seleccionado en la primera ronda del draft de 2024, debutó en las Grandes Ligas en Tampa Bay el 15 de septiembre. Se convirtió en el segundo lanzador en hacer una apertura en la Serie Mundial que elevó su total de aperturas en postemporada por encima de su total de temporada regular, según Elias Sports Bureau.