Tribunal archiva dos apelaciones en caso Jet Set tras desistimiento de querellantes

El 8 de abril de 2025 sucedió la tragedia más grande registrada del República Dominicana: el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto este lunes los recursos de apelación interpuestos por dos de los querellantes en el caso de la discoteca Jet Set.

El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz e integrado por los jueces Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, tomó la decisión luego de que Luis María Delgado Araujo y Rossi Milanés Feliz Medina desistieran del proceso mediante la solicitud sus respectivos abogados.

Los familiares de las víctimas habían solicitado la revocación de la medida de coerción impuesta a los hermanos Espaillat.

Acuerdos con propietarios del Jet Set

En junio pasado, más de 40 personas que resultaron afectadas directa o indirectamente por el colapso del centro de diversión Jet Set firmaron acuerdos de “descargo y desistimiento” con los señalados.

Los acuerdos incluyen la entrega de cheques como forma de compensación por “gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el Jet Set”, de acuerdo con el documento legal.

Entre los firmantes figura Zulinka Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, quien recibió una compensación económica en calidad de miembro de la orquesta de su padre. El documento cita:

