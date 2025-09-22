Tribunal condena a Jairo González a 8 años de prisión

  • Hoy
Tribunal condena a Jairo González a 8 años de prisión

Jairo González

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a Jairo Joel González Durán a 8 años de prisión tras hallarlo culpable de cometer estafa por montos ascendentes a más de US$15 millones, más de 34 millones de pesos y más de 3 millones en criptomonedas.

González Durán, además, deberá pagar una multa de 300 salarios mínimos del sector financiero, según la decisión de la corte. Cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Mientras que al imputado Kelmin Santos Rodríguez se le impuso una condena de 5 años de prisión suspendida, bajo determinadas reglas, y una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

Lo que pedía el MP

Cabe destacar que el Ministerio Público solicitó al tribunal que Jairo González fuera condenado a 20 años de prisión, al pago de 400 salarios mínimos, multa adicional, inhabilitación permanente para ocupar funciones vinculadas al mercado financiero y de valores, así como al decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos.

Asimismo, solicitó que el acusado Kelmin Santos Rodríguez sea condenado a 10 años de prisión, al pago de 200 salarios mínimos y a la inhabilitación permanente en el mercado financiero y de valores.

El Ministerio Público también solicitó que se ordene el decomiso de bienes adquiridos con los fondos producto de la estafa, entre ellos, apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, unidades funcionales en el condominio Náutica Business Center, así como vehículos de lujo, incluyendo un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017, entre otros.

Los procesados enfrentan cargos por violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal de la República Dominicana, el artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, el artículo 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como en los artículos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Leer más: Jairo González se suma a imputados que están en su casa

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tribunal condena a Jairo González a 8 años de prisión
Tribunal condena a Jairo González a 8 años de prisión
22 septiembre, 2025
Policía Nacional apresa joven acusado de estafa
Policía Nacional apresa joven acusado de estafa
17 septiembre, 2025
La condena que el Ministerio Público pide imponer a Jairo González, acusado de estafa
La condena que el Ministerio Público pide imponer a Jairo González, acusado de estafa
12 septiembre, 2025
Visas falsas en TikTok: la embajada de EEUU alerta sobre nueva estafa
Visas falsas en TikTok: la embajada de EEUU alerta sobre nueva estafa
5 septiembre, 2025
Concluye con éxito cuarta promoción programa “Enséñame a Trabajar” del TSE
Concluye con éxito cuarta promoción programa “Enséñame a Trabajar” del TSE
1 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

Los «300 con Leonel» reciben a su líder al llegar NYC a media noche este sábado por JFK

Los «300 con Leonel» reciben a su líder al llegar NYC a media noche este sábado por JFK

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo