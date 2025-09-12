Tribunal conoce hoy coerción contra acusados de violación grupal en Villa González

La Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes la solicitud de prisión preventiva, como medida de coerción, contra seis hombres acusados de violar sexualmente a una joven de 21 años en el municipio de Villa González.

Los imputados son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere), quienes enfrentan cargos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual mediante medios electrónicos.

El órgano persecutor, además, pide al tribunal que declare el proceso de tramitación compleja, en atención a la pluralidad de imputados, a la posibilidad de incorporar a otros y a la variedad de imputaciones.

Los hechos

De acuerdo al expediente acusador, el crimen ocurrió el pasado marzo en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González, donde la víctima fue llevada bajo el engaño de que sería trasladada a un centro de salud por el imputado Pérez Toribio y otro que se encuentra prófugo.

En el documento también se estable que cuando la víctima se empezó a sentir indispuesta, dos de los imputados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud, sin embargo, nunca ingresaron al centro de salud y la trasladaron a la residencia en La Javilla donde cometieron la violación.

Investigan difusión del vídeo

El Ministerio Público solicitó al tribunal que autorice al Departamento de Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta tecnología de la Policía Nacional, vía el Ministerio Público, identificar el IP y origen de la primera difusión de los audiovisuales relativos a la violencia sexual, así como analizar el usuario de internet.

Contra los imputados se presentaron cargos por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género; así también por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.

