Tribunal daría hoy fallo expresidente Martinelli

El juicio al expresidente panameño Ricardo Martinelli por presunto espionaje político y malversación de fondos públicos durante su mandato (2009-2014) concluyó ayer con los alegatos finales de las partes y hoy se conocerá el veredicto.

“El tribunal a partir de este momento entra en sesión permanente para la deliberación”, dijo el juez que actúa como presidente del tribunal, Roberto Tejeira, quien anunció que el veredicto se dictará el viernes a partir de las 18.00 hora local (23.00 GMT). La sentencia completa deberá ser anunciada en un plazo máximo de 10 días después de dado el veredicto.

Martinelli, el primer expresidente panameño en enfrentar una causa penal, reiteró durante la audiencia su inocencia, mientras que la Fiscalía pidió una pena “ejemplar” de 21 años de cárcel por supuestamente espiar a decenas de opositores durante su mandato con un costoso equipo adquirido con dinero público. “Este injusto proceso ha sido producto de una conspiración criminal. La única víctima soy yo. Me han denigrado, me han encarcelado, me han violado todos mis derechos”, denunció el exgobernante, quien siempre ha culpado a su sucesor y antiguo vicepresidente, Juan Carlos Varela, de querer “hundirle” e “inventarse” el caso.

La Fiscalía acusa a Martinelli de cuatro delitos que suman 21 años de cárcel- interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años).