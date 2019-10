Tribunal Electoral de Bolivia confirma triunfo Evo Morales

Al finalizar el conteo oficial tras las elecciones presidenciales del domingo, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) confirmó ayer los 10 puntos de ventaja que el presidente Evo Morales obtuvo sobre su rival, el expresidente Carlos Mesa, lo que le permitiría evitar una segunda vuelta.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, validó en conferencia de prensa que Morales obtuvo el 47.08% de los votos, mientras que Mesa lograba el 36.51%. El cómputo ya había sido publicado en el sitio del tribunal y daba cuenta de una diferencia de 10.57% entre ambos candidatos.

La ley indica que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener 50% más uno de los votos o lograr 40% y tener una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo postulante más votado. Choque no anunció un ganador oficial ni aceptó preguntas; sólo explicó que el “conteo final fue absolutamente transparente”, ante las críticas de un posible fraude. “Que vengan el que quiera hacer auditoría, no tenemos nada que esconder”, agregó.

El conteo se atrasó porque en la región de Beni se anularon cuatro casillas. Sin embargo, tras una resolución del tribunal regional se revocó la decisión y fueron validadas.

El presidente de tribunal local, Rodolfo Coímbra, explicó que se determinó que la anulación no era válida porque se pudo corroborar firmas que faltaban. El miércoles, el conteo también tuvo problemas en las regiones de Chuquisaca y Potosí, luego de que manifestantes llegaran y quemaran su sede.