Tribunal impone prisión preventiva a siete de los imputados en Panthera 7

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este miércoles 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra siete de los imputados en el caso operación Panthera 7, vinculada al decomiso de las 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, en diciembre pasado.

Se trata de José Alexander Santana Andújar (Alex), Luis Rafael García Alfonseca (El Duartero), José Nicolás Castillo Hart (Nikito), Winston Armando Tejera Rodríguez (Barbikin), Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo, Dulvi Jesús De los Santos, Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, quienes, de acuerdo con la decisión de la jueza Karen Casado Minyety, deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en San Cristóbal.

«Mientras que a Alexander Henríquez Castro, quien habría admitido haber sellado el contenedor que contenía la droga, se le ordenó prisión domiciliaria por 18 meses.

Dicha medida fue valorada por el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán Leonardo, quien reiteró la solidez de la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público.

Asimismo, destacó que la investigación está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por la magistrada Yeni Berenice, de quien dijo ha trabajado con un equipo de fiscales avezados, bastante conocedores de la investigación.

“Nosotros hemos hecho el trabajo de estrado y ha sido acogida la solicitud del Ministerio Público en toda su extensión”, pronunció a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal.

Enfatizó que la jueza ponderó la solidez de lo presentado en cuanto a la carga probatoria, estableciendo que habían presentado vinculación de todos los imputados en el proceso y también ponderando la magnitud del hecho.

El fiscal Guzmán Leonardo manifestó que no se trata de un crimen sencillo, que se trata de un crimen organizado. “Hay gente que exhibe participaciones que, según ellos, son pequeñas, pero que el delito no se puede lograr si ellos no llevan a cabo esa participación, y en el día de hoy los objetivos del Ministerio Público en la primera etapa del proceso están completamente logrados”, expresó.

Al grupo el Ministerio Público le atribuye integrar una red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En las acciones contra la red criminal, desarrolladas en forma autónoma por la República Dominicana, participaron 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes realizaron arrestos y allanamientos.

Según la solicitud de coerción, durante los allanamientos fueron incautados más de 22 millones en efectivo, en pesos y en dólares. Además, 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas y cinco motores fuera de borda; así como armas de fuego.

Los representantes del Ministerio Público catalogaron a la Operación Panthera 7 como una de las mayores ofensivas operativas en contra del crimen organizado realizada en el hemisferio. Al tiempo que, reiteraron que, en el transcurso de la investigación, se han recolectado evidencias que demuestran que los 9,587 paquetes con un peso de 9,889 kilos de cocaína fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente, por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024.

El Ministerio Público sostiene que los imputados violaron los artículos 59, 60, 265, y 266 del Código Penal Dominicano, el cual tipifica “Asociación de malhechores”, así como los artículos 58, 59, 60, 75 y 85 de la Ley 50-88, sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican “Tráfico de Drogas y Patrocinio”.

Además, a Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito también se les acusa de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado Dominicano.