Tribunal impone un año de prisión preventiva a hombre acusado de asesinar a su hermana en Valverde

Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Juan José Guerrero Quezada, de 33 años, acusado de asesinar y descuartizar a su hermana Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años, en un hecho ocurrido el pasado 24 de agosto en el sector Los Restauradores, municipio Mao.

La medida cautelar se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao.

Según las investigaciones, el imputado acudió a la vivienda de la víctima, donde sostuvieron una discusión que culminó en un ataque con arma blanca. Guerrero Quezada le provocó múltiples heridas en el tórax, cuello y abdomen, y posteriormente descuartizó el cuerpo en un intento por desaparecerlo. Parte de los restos fueron introducidos en cubetas y en una olla que colocó en el horno de una estufa con la intención de incinerarlos.

Tras cometer el crimen, el imputado se marchó del lugar llevándose documentos personales, un celular, las llaves del apartamento y una pasola, además de una jaula con periquitos, los cuales vendió posteriormente junto al celular por mil pesos.

El Ministerio Público detalló que Guerrero Quezada regresó a la vivienda en cuatro ocasiones ese mismo día, y en la última fingió haber encontrado el cuerpo sin vida, lanzando un grito que alertó a los vecinos. Estos se presentaron al lugar y notificaron al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, lo que permitió el arresto del acusado.

La medida fue solicitada por la fiscal litigante Joselin Checo y acogida por el juez Julio César Araujo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde

Los procuradores fiscales Víctor Manuel Mejía y Domingo Tejada calificaron el caso como violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303 y 309-2 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio agravado y actos de barbarie.