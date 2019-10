Tribunal rechaza demanda en el caso de Acroarte

La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia rechazó la demanda en referimiento en suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 05-2019 del 8 de julio de 2019 de la Junta de Elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), presentada por el periodista Fausto Polanco, tras la declaración de la plancha amarilla como ganadora de las elecciones celebradas en junio pasado.

Al tomar la decisión, el juez titular, Jorge Reyes Lara, estableció en cuanto al fondo que “es preciso advertir que lo solicitado por la parte (demandante) corresponde a las consecuencias jurídicas de la nulidad o no de la resolución (05-2019), pues hasta que un tribunal determine o no lo contrario esta surte efecto para la indicada entidad (Acroarte); y siendo esta consecuencia de la demanda principal, lo cierto es que ello será así siempre que no se resuelve definitivamente la controversia con lo decidido, tal y como sucedería de acoger las pretensiones de la demanda; por lo que el tribunal entiende ha lugar rechazar la presente demanda en referimiento”.

La reacción de Fausto Polanco al respecto: “Confiamos en que se hará justicia en la audiencia donde se conocerá la demanda principal el 21 de noviembre próximo en la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, donde se irá al fondo del caso”.