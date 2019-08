Tribunales decidirán sobre crisis política afecta a Puerto Rico

La crisis política, constitucional y legislativa que vive Puerto Rico vivió ayer un nuevo capítulo y una vuelta de tuerca más, después de que el Senado no votara por el juramentado gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, a la espera de que decida el Tribunal Supremo sobre la legalidad de su posición como mandatario.

Este martes el Tribunal Supremo iniciará el análisis de una demanda presentada por el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera, para declarar nula dicha juramentación, llevada a cabo el viernes por una jueza, ya que solo contó con el visto bueno de la Cámara de Representantes pero no de la totalidad de la Asamblea Legislativa.

La designación de Pierluisi como gobernador y su juramentación posterior han levantado una polvareda política y judicial en isla debido a las interpretaciones diferentes de la Constitución y la ley que se haga. La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Mientras que la Ley 7, en la que se escudó el exgobenador Ricardo Rosselló, para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado, pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador. En la sesión de ayer, el presidente del Senado aseguró que aunque se hubiera llevado a cabo la votación Pierluisi solo contaba con cinco votos de apoyo.