Triple amenaza tropical: Erin y dos ondas podrían intensificarse esta semana

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) continúa emitiendo avisos sobre el huracán Erin, actualmente ubicado cerca del sureste de las Bahamas.

Aunque no representa una amenaza directa inmediata para República Dominicana, sus efectos indirectos podrían sentirse en las próximas horas.

Además del huracán Erin, el NHC vigila de cerca dos ondas tropicales que podrían desarrollarse en los próximos días:

Vientos dejados por Erin derriban arboles en SDE-Foto Lency Alcantara

1. Onda en el Atlántico Central

Una onda tropical ubicada en el centro del Atlántico tropical está generando lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

Se espera un desarrollo gradual y podría convertirse en depresión tropical hacia el fin de semana .

y podría convertirse en . Se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 32 km/h y podría acercarse a las Islas de Barlovento el viernes .

y podría acercarse a las . Probabilidad de formación: En 48 horas: baja (10%) En 7 días: moderada (60%)



2. Onda frente a África

Otra onda tropical se encuentra justo frente a la costa africana, con lluvias dispersas.

Se espera ligero desarrollo en los próximos dos días, pero las condiciones se tornarán menos favorables a partir del jueves.

en los próximos dos días, pero las condiciones se tornarán menos favorables a partir del jueves. Se desplaza hacia el oeste a unos 24 km/h .

. Probabilidad de formación: En 48 horas: baja (10%) En 7 días: baja (10%)



Las autoridades meteorológicas recomiendan a los países del Caribe mantenerse atentos a los boletines oficiales, especialmente ante la posibilidad de que la onda del Atlántico central se fortalezca.