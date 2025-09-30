Triplete de Mbappé da la victoria por 5-0 en la Liga de Campeones

  • A P
Triplete de Mbappé da la victoria por 5-0 en la Liga de Campeones

Kylian Mbappé anotó un triplete y el Real Madrid se sobrepuso al cansancio del viaje en una victoria por 5-0 ante el Kairat Almaty en Kazajistán el martes.

Los 15 veces campeones de Europa viajaron casi 6.500 kilómetros para disputar el partido en la ciudad del este de Kazajistán, el primer partido del Kairat como local en la competición.

El entusiasmo se hizo patente con Dastan Satpayev poniendo a prueba a Thibault Courtois a los 13 segundos y Jorginho probando suerte un minuto después.

Puede leer: Peloteros dominicanos más destacados en la ofensiva en Grandes Ligas

descargar 2025 09 30T154818.694

Mbappé calmó los nervios visitantes al convertir un penalti en el 25, después de que el portero Sherkhan Kalmurza derribara a Franco Mastantuono.

Mbappé estuvo cerca de marcar de nuevo antes del descanso, pero al final los visitantes parecieron conformarse con dejar circular el balón sin forzar demasiado la iniciativa.

La segunda mitad empezó con la misma tónica hasta que Courtois sorprendió a la defensa del Kairat con un despeje largo y Mbappé lanzó el balón por encima del Kalmurza en el 52 para su segundo gol.

Kairat podría haber tenido una manera de volver al partido cuando Dani Ceballos fue penalizado por una aparente falta a Valery Gromyko, pero el árbitro Marco Guida cambió de opinión después de una revisión del VAR.

Arda Güler abrió el marcador para Mbappé en el 73, cuando el astro francés completó su cuarto hat-trick en la competición. Solo Robert Lewandowski (6), Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (8) tienen más.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Triplete de Mbappé da la victoria por 5-0 en la Liga de Campeones
Triplete de Mbappé da la victoria por 5-0 en la Liga de Campeones
30 septiembre, 2025
Real Madrid y el Atlético van hoy en el derbi de Liga España
Real Madrid y el Atlético van hoy en el derbi de Liga España
27 septiembre, 2025
Abuso racial contra jugadores negros se dispara al inicio de temporada de fútbol europea
Abuso racial contra jugadores negros se dispara al inicio de temporada de fútbol europea
11 septiembre, 2025
El canadiense Trey Lyles llega al Real Madrid tras diez temporadas en la NBA  
El canadiense Trey Lyles llega al Real Madrid tras diez temporadas en la NBA  
10 septiembre, 2025
Sergio Ramos lanza ‘Cibeles’: Recuerdos y desamor con el Real Madrid
Sergio Ramos lanza ‘Cibeles’: Recuerdos y desamor con el Real Madrid
1 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Cautela inédita

Cautela inédita

El cerebro y la corrupción

El cerebro y la corrupción

Desarrollo tecnológico chino

Desarrollo tecnológico chino

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo