Triplete de Mbappé da la victoria por 5-0 en la Liga de Campeones

Kylian Mbappé anotó un triplete y el Real Madrid se sobrepuso al cansancio del viaje en una victoria por 5-0 ante el Kairat Almaty en Kazajistán el martes.

Los 15 veces campeones de Europa viajaron casi 6.500 kilómetros para disputar el partido en la ciudad del este de Kazajistán, el primer partido del Kairat como local en la competición.

El entusiasmo se hizo patente con Dastan Satpayev poniendo a prueba a Thibault Courtois a los 13 segundos y Jorginho probando suerte un minuto después.

Mbappé calmó los nervios visitantes al convertir un penalti en el 25, después de que el portero Sherkhan Kalmurza derribara a Franco Mastantuono.

Mbappé estuvo cerca de marcar de nuevo antes del descanso, pero al final los visitantes parecieron conformarse con dejar circular el balón sin forzar demasiado la iniciativa.

La segunda mitad empezó con la misma tónica hasta que Courtois sorprendió a la defensa del Kairat con un despeje largo y Mbappé lanzó el balón por encima del Kalmurza en el 52 para su segundo gol.

Kairat podría haber tenido una manera de volver al partido cuando Dani Ceballos fue penalizado por una aparente falta a Valery Gromyko, pero el árbitro Marco Guida cambió de opinión después de una revisión del VAR.

Arda Güler abrió el marcador para Mbappé en el 73, cuando el astro francés completó su cuarto hat-trick en la competición. Solo Robert Lewandowski (6), Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (8) tienen más.