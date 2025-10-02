Triste adiós: así fue la muerte de la destacada actriz Josefina Gallart         

La actriz Josefina Gallart (Fifina), madre del actor y comunicador Luis José Germán, falleció este miércoles.

“Nos unimos al dolor de la familia de Josefina Gallart, un orgullo dominicano del arte, especialmente un gran abrazo a Luis José Germán, quien junto a su esposa Luly Rocha forman parte de nuestra familia de RTVD como talentos del programa Luna Llena”, expresó Iván Ruiz, director general de “tu televisión pública”.

El sepelio será realizará el viernes a las 11:30 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo.

Gallart además de ser una actriz de alto nivel en la escena dominicana fue parte activa de la televisión a través de programas en los que participó: “Butaca 4”, “El gordo de la semana, “¿Cuánto vale el show?” y “La familia Pérez”.

Gallart, quien nació en 1950 en Santo Domingo, egresó de la Escuela de Arte Escénico. Durante su carrera trabajó como actriz en el Teatro de Bellas Artes (actual Compañía Nacional de Teatro).

Se destacó con protagónicos en numerosos montajes como “Trébol”, “La broma del senador”, “Lisístrata odia la política”, “Hoy no toca la pianista gorda” y “Cada oveja con su pareja”.

El cuerpo de la veterana actriz será expuesto este jueves 2 de octubre a partir de las 12:30 del mediodía en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

Triste adiós: así fue la muerte de la destacada actriz Josefina Gallart         
