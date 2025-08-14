Una impresionante tromba marina se ha desarrollado la tarde de este miércoles en aguas del Mar Caribe, al sur de La Romana, debido a la influencia de la onda tropical número 24 y los efectos de una vaguada.

Así lo dio a conocer el el meteorólogo Jean Suriel, a través de su red social Instagram.

«Las temperaturas calurosas de la región caribeña contribuyeron para generar una nube cumulonimbus desde donde descendió el vórtice hasta el mar», añadió.

¿Qué es una tromba marina?

Las trombas marinas, también conocidas como mangas de agua, son, en esencia, tornados que se forman sobre el agua, creados por columnas giratorias de vientos muy destructivos.

Estos fuertes vientos levantan agua pulverizada en lugar de polvo y escombros.

Aunque las trombas marinas suelen ser de corta duración y difíciles de detectar por radar, no significa que sean infrecuentes.

Tromba marina (Fuente externa)

La BBC dijo que estas suelen ser más comunes en el hemisferio norte a finales del verano y durante el otoño, debido a las temperaturas más altas del mar, que actúan como “combustible” para estas tormentas.

National Geographic informó que las trombas marinas azotan a una velocidad de hasta 88 kilómetros por hora. Aunque son efímeros, su poder destructivo no debe ser subestimado.

Impetuosas columnas de viento que descienden desde las nubes, amenazan con arrasar todo a su paso en un frenesí pasajero pero arrasador.

¿Qué hacer en caso de trombas marinas?

La Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil de Argentina dice que uno se encuentra navegando y se observa una tromba marina, se recomienda navegar inmediatamente en dirección opuesta.

Además, indica que siempre hay que llevar un chaleco salvavidas puesto y colocárselo tan pronto como se aviste el fenómeno.

Si se está nadando, se aconseja salir rápidamente del agua y buscar refugio en un lugar seguro en tierra firme.

Aunque suelen ser de corta duración, las trombas marinas pueden generar vientos huracanados que provoquen voladuras de techos y caídas de árboles, ya que su comportamiento es muy similar al de un tornado.

Por último, la subsecretaría también recordó que este fenómeno puede venir acompañado de fuertes vientos, tormentas eléctricas o granizo.

(Con información de Infobae y BBC Mundo)

También leer: Tromba marina