La lactancia materna es el alimento más importante durante los primeros meses de vida, ya que proporciona todos los nutrientes necesarios para que el bebé crezca sano y desarrolle su sistema inmunológico.

Sin embargo, muchas madres enfrentan el desafío de equilibrar este proceso con sus obligaciones laborales. Ante esa realidad, varias periodistas compartieron sus experiencias y estrategias para lograrlo.

La información es clave

Millizen Uribe, subdirectora del periódico Hoy Digital, destaca la importancia de la preparación previa, el banco de leche y el apoyo familiar.

“Para mí fue muy importante tener información, digamos que esa fue la clave, porque me uní a un grupo que se llama ProlactarRD y ahí me pudieron ir orientando con relación a qué venía. Una recomendación que me hicieron fue tener un banco de leche, entonces, al mismo tiempo que alimentaba a mi bebé, me extraía e iba almacenando el banco de leche”.

Agregó que el respaldo institucional fue vital:

“Me ayudó mucho la actitud de la empresa, del periódico Hoy, que hizo una sala de lactancia, un espacio cómodo, con su neverita, para poder conservar la leche que me extraía. Además, muchas mujeres dominicanas no lo saben, pero tienen derecho a tres permisos en el día para poder extraerse, también tienen la opción de ir a la casa y amamantar al bebé”.

Millizen Uribe destaca el apoyo de la familia en esta etapa.

Uribe también señaló el apoyo de su familia, su esposo y compañeros de trabajo como un factor esencial para haber podido dar lactancia exclusiva a su hija durante un año y a su hijo durante tres.

Alimentación e hidratación para mantener la producción

Lency Alcántara, periodista y madre, resaltó la importancia de una dieta rica en proteínas, frutas, verduras y vitaminas.

Alimentos como avena con leche y chocolate son muy conocidos en esta etapa, pero al tener muchos carbohidratos puede dar indigestión, por lo que no es recomendable tomarla muy a menudo.

Recomienda una buena hidratación, incluyendo electrolitos naturales:

“Hidratarse, hacer electrolitos naturales con limón y sal de Himalaya o marina. Si tú te bebes ocho botellitas de agua, al menos hacer dos botellitas con electrolitos”.

Sugiere consumir huevos, carnes, pescados como sardinas, tunas y tilapias, además de frutos secos como las almendras, carbohidratos completos como la batata y, en el caso del pan, preferiblemente integral. También incluir frutas como piña, toronja y limón.

Alcántara recomienda aprovechar los primeros tres meses, cuando hay sobreproducción de leche, para almacenar. Señala que la leche puede conservarse hasta un año si está a -5 °C y refrigerada adecuadamente. Además, menciona que los masajes circulares en los senos ayudan a facilitar la bajada de la leche.

Acostumbrar al bebé al biberón

La periodista Ninoska Cuevas compartió su estrategia para preparar a su hija antes de volver al trabajo:

“Antes de reintegrarme al trabajo, una vez al día yo le ponía el biberón para que ella se acostumbrara a la tetera y pudiera tomar la leche que yo dejaba. A ella no le gustaba, y yo esperaba un poquito más de tiempo para que tuviera más hambre. Ahí, hambrienta, le pegaba el biberón. Se hizo familiar de la tetera del biberón”.

Durante su jornada, aprovechaba los turnos de lactancia para extraerse leche y luego la congelaba para mantener la producción.

Beneficios de la lactancia materna

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo durante los primeros seis meses y que, a partir de ahí, se combine con otros alimentos adecuados hasta los dos años o más.

Según UNICEF, la lactancia ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales, respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, hipertensión, colesterol alto, e incluso puede contribuir a prevenir la infección por COVID-19.

Además, reduce el riesgo de mortalidad en el primer año de vida y se asocia con un mejor desarrollo cognitivo, coeficiente intelectual, nivel educativo e ingresos en la adultez.

