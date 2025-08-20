Trucos prácticos para leer etiquetas y detectar productos ‘falsamente saludables’

Los consumidores se preocupan más que nunca por su salud, por lo que algunos fabricantes de alimentos utilizan trucos engañosos para convencer a la gente de que compre productos altamente procesados y poco saludables.

A continuación, el experto Luis Cañada, responsable de estudios nutricionales de FITstore.es. compartió algunos consejos para evitar trampas comerciales que pueden sabotear nuestros esfuerzos por mantener hábitos saludables.

Haz los cálculos por porción, no por 100 gramos

Cañada recomendó prestar atención a las porciones reales que se consumen, y no solo a los valores por 100 gramos, que solo deben utilizarse para comparar productos similares.

“Los valores nutricionales por 100 gramos rara vez coinciden con las porciones reales de consumo, y centrarse en esto puede llevarnos a tomar malas decisiones”, advirtió.

Evaluar el tamaño real de la porción ayuda a llevar una dieta más flexible y adaptada.

No te obsesiones con las calorías

“Fijarse únicamente en las calorías es un error”, aseguró Cañada. “Es como elegir un coche solo por su color sin considerar el motor o las prestaciones. Lo importante es la calidad de los alimentos, no solo su contenido calórico”.

Sé crítico con los reclamos de “alto en proteínas” y “rico en fibra”

Los productos funcionales, como aquellos etiquetados como “alto en proteínas” o “rico en fibra”, están en auge.

Sin embargo, Cañada advierte: “El consumo de fibra no siempre garantiza una mejora en el tránsito intestinal, y sin la ingesta adecuada de agua, puede tener el efecto contrario”. En cuanto a las proteínas, señala que no todos los productos “alto en proteínas” son saludables: “Es crucial identificar la fuente proteica y verificar si realmente se necesita ese extra. Un producto rico en proteínas puede seguir conteniendo grasas, carbohidratos o incluso azúcares ocultos”.

Además, algunas marcas “inflan” los valores de proteínas añadiendo aminoácidos, lo que puede ser engañoso. Es importante que las proteínas provengan de fuentes de calidad, como la leche, huevos, carne, pescado o combinaciones adecuadas en dietas vegetarianas.

Cuidado con los productos “light” o “diet”

Que un producto sea “light” no significa necesariamente que tenga menos calorías. “Muchos consumidores creen erróneamente que los productos ‘light’ contienen un 30% menos de calorías, cuando en realidad la reducción puede referirse a la sal u otros componentes, no al contenido calórico total”, aclara Cañada. Además, cuantos más reclamos publicitarios haya en el envase, mayor es la probabilidad de que se oculten deficiencias nutricionales.