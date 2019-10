Truenan contra JCE; leonelistas dicen fraude será probado

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista Vinicio Castillo Semán y el merengero Jhonny Ventura, de la Coalición por la Defensa de la Constitución y la Democracia, criticaron el manejo dado por la Junta Central Electoral al pasado torneo electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que a su juicio no actuó con integridad en su condición de árbitro del proceso.

Castillo Semán consideró que el presidente de la junta, Julio César Castaños, actuó “como un empleadito” del presidente Medina al ser parte de lo que calificó de un “chanchullo” contra Leonel Fernández.

Expresó que en ninguna elección del mundo se ha visto transmitir resultados, mientras todavía miles hacen fila para votar.

“Evidentemente se hizo un chanchullo que él dirigió junto con Danilo. Lamentablemente Julio César se comportó como un empleadito ¿Cuál era la prisa del doctor Castaños? ¿Por qué no pudo esperar en vez de las 4:00 de la tarde, esperar a que terminaran las mesas electorales?”, cuestionó Castillo, quien se responde a sí mismo, que esto no se hizo porque estaban comprometidos con el fraude.

Culpó al presidente del organismo que organiza las elecciones de no acatar jiiuiiiilas recomendaciones que se le hizo para garantizar la transparencia.

“Si garantizaba la transparencia del proceso, por qué se negó a la petición de todos los observadores internacionales de que se hiciera el conteo del 50% manual para cotejar los resultados”, agregó.

Sobre el software. Explicó que probarán que hubo violación al código fuente del software y atribuyó tal acción al odio que tiene el presidente Medina contra Leonel Fernández, en su deseo de impedirle de sus aspiraciones presidenciales por el PLD.

Castillo Semán confió que si entidades internacionales auditan el software, se descubrirá lo que pasó.

Truena Johnny Ventura. Para este hombre cercano a Fernández, la sospecha de que se armaba un fraude con el voto automatizado se confirmó cuando el director de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OPTIC), Armando García, fue nombrado parte del equipo técnico de Gonzalo Castillo en la Junta Central Electoral.

“Yo lo advertí desde que vimos hace un mes, que llegó a la junta como parte del equipo técnico de Gonzalo Castillo, al señor Armando García, cuya historia la conocemos desde el 1994. Sabíamos que esto venía”.

Recordó que García es un hombre de infausta recordación como director de cómputos de la Junta Central Electoral en 1994, cuando se produjo lo que Peña Gómez calificó de “un fraude colosal” en su contra, en las elecciones que declararon a ganador a Joaquín Balaguer y que sumió al país en una crisis post-electoral.

Ventura consideró que el director de OPTIC fue uno de los responsables de ese fraude del 94, tal como lo retratan libros Juan Bolivar Díaz y Ángela Peña.

En Funglode estuvo bien activa la afluencia de dirigentes del PLD, observadores internacionales y aliados de Leonel Fernández.

Manuel Crespo

Para el dirigente político Manuel Crespo la Junta Central Electoral no contó todos los votos que le correspondieron a la Fuerza del Pueblo. Expresó que los aportes en votos que hizo al aspirante a candidato se vieron en estas primarias del PLD, que calificó como un fraude colosal en su cuenta de twitter, el trabajo que hicieron las autoridades de la Junta Central Electoral. “No se contaron los votos que el país emitió a favor del presidente del pueblo”, dijo Crespo, quien junto a Ventura y Castillo Semán, estuvo entre los que se apersonaron a Funglode a respaldar a Leonel Fernández.