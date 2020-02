Trump amenaza con bloquear otra vez ayuda a Puerto Rico

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó ayer, viernes, un paquete de ayuda de 20,000 millones de dólares para Puerto Rico, donde una serie de terremotos trastornó la lenta recuperación de la isla tras los huracanes de 2017.

El proyecto, aprobado por 237 votos contra 161, otorgaría 5,000 millones de dólares para viviendas, infraestructura, rutas y puentes. Incluye 16,000 millones de dólares en créditos impositivos para familias de bajos ingresos.

Sin embargo, la Casa Blanca ha advertido que vetará la iniciativa de ley, pues acusa al gobierno de la isla de mala administración y de escasos controles financieros.

De todas maneras, llega al Senado como letra muerta. La delegada puertorriqueña al Congreso, la republicana Jenniffer González-Colón, que no tiene voto, exhortó a los demócratas a buscar terreno común con los republicanos para votar un paquete aceptable para la Casa Blanca.

Los otros fondos de EEUU para Puerto Rico.- El gobierno de Donald Trump ha demorado la entrega de los 44,000 millones de dólares en fondos aprobados para Puerto Rico, lo que ha provocado la ira de los demócratas, que han montado una campaña de gran repercusión para tratar de obligarlo a acelerar las entregas. Al amenazar con el veto, la Casa Blanca tomó nota de los ingentes fondos que no se han gastado.

“En los últimos tres años hemos asignado más de 40,000 millones de dólares para los desastres en Puerto Rico, y se ha gastado menos de la mitad” de esa suma, dijo Kay Granger, la representante republicana de mayor jerarquía en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la cámara baja. “Y todos hemos visto los informes recientes de la prensa sobre los almacenes en Puerto Rico llenos de agua, pañales y alimentos que no han sido entregados a quienes los necesitan”.

No obstante, los demócratas denuncian un doble criterio.

Trump ha destacado la ayuda a estados afectados por desastres, en particular los baluartes republicanos del sur, pero ha reñido con las autoridades electas demócratas de Puerto Rico y sólo ha enviado ayuda a la isla ante la exhortación de funcionarios electos republicanos como los senadores por Florida, Rick Scott y Marco Rubio.

La pesadilla del terremoto

San Juan.- EFE .- “En Puerto Rico nadie duerme. Acá nadie duerme dentro de las casas. Acá no hay vida. Uno vive en una pesadilla constante”.

Un mes después de que un terremoto de magnitud 6.4 afectara al sur de la isla, Margie Orengo no logra salir de ese mal sueño que la afectó a ella y asus compatriotas el 7 de enero, tal como explicó.

Todos ellos persiguen despertar de lo que quisieran hubiera sido un mal sueño que causó miles de dólares en desperfectos y dejó en la calle a cientos de personas, que desde entonces afrontan réplicas diarias.