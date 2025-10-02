Trump amenaza con eliminar agencias en medio de puja con demócratas por cierre de Gobierno 

  • EFE
Donald Trump 

El presidente de EE.UU., el republicano Donald Trump, amenazó este jueves con eliminar agencias federales que, según asegura, están bajo control demócrata, como resultado del cierre de Gobierno iniciado un día antes por la falta de acuerdo entre ambas bancadas en el Congreso para aprobar nuevos fondos.

Trump anunció que se reuniría con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, que ya había adelantado que los despidos masivos de funcionarios públicos eran “inminentes” y que podrían producirse en “dos días».  

Puede leer: Cierre del Gobierno de Estados Unidos: ¿Qué está abierto y qué no?

“Tengo una reunión hoy con Russ Vought, quien se hizo célebre con el PROJECT 2025, para determinar cuáles de las muchas Agencias Demócratas, la mayoría de las cuales son una ESTAFA política, recomienda que se eliminen, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente republicano, que ha culpado al partido opositor de ser el “artífice” del cierre de operaciones en la Administración Central, insistió en que no podría creer que “los demócratas radicales” le “hayan dado esta oportunidad sin precedentes” para continuar sus esfuerzos por adelgazar el Gobierno federal.

“No son personas tontas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, ¡HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS DE NUEVO!”, concluyó el presidente, que se ha burlado continuamente en las redes de líderes demócratas a cargo de las negociaciones en el Congreso.  

El Senado tumbó este miércoles dos propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre parcial del Gobierno, que seguirá sin funcionar al menos hasta el viernes, debido al receso hoy de la Cámara Alta.

Los demócratas exigen incrementar partidas y subsidios en salud para dar los votos necesarios para abrir el Gobierno, mientras que la Administración Trump los acusa, sin pruebas, de querer ofrecer atención sanitaria gratuita a “inmigrantes ilegales».

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750.000 empleados federales considerados no esenciales han sido suspendidos temporalmente de empleo y sueldo con motivo del cierre.   A su vez, algo más de 1,5 millones de funcionarios, incluyendo fuerzas de seguridad o controladores aéreos, continúan trabajando sin salario hasta que se resuelva la paralización administrativa

