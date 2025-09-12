Trump asegura avanza búsqueda asesino de Kirk

Washington.- EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer, jueves, que se han logrado “grandes avances” en la investigación para dar con el asesino del activista conservador Charlie Kirk, quien falleció el miércoles tras recibir un disparo.

Preguntado sobre la motivación del asesino, Trump dijo que tiene “indicios”, pero afirmó que ofrecerá detalles más adelante. También confirmó que habló por teléfono con la viuda de Kirk,. Erika, de quien dijo que está “absolutamente devastada». Las autoridades siguen buscando al asesino de Kirk, quien habría disparado desde el tejado de uno de los edificios de la Universidad de Utah Valley para luego escapar.

El FBI difundió este jueves fotografías del presunto autor del crimen y ofreció una recompensa de hasta 100,000 dólares por información que conduzca a su arresto. Kirk, de 31 años y uno de los ‘influencers’ de derecha más famosos de Estados Unidos, recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas.