Trump asegura avanza búsqueda asesino de Kirk

  • EFE
Trump asegura avanza búsqueda asesino de Kirk

Este jueves era notoria la muestra de dolor por Kirk. EFE

    Washington.- EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer, jueves, que se han logrado “grandes avances” en la investigación para dar con el asesino del activista conservador Charlie Kirk, quien falleció el miércoles tras recibir un disparo.

Preguntado sobre la motivación del asesino, Trump dijo que tiene “indicios”, pero afirmó que ofrecerá detalles más adelante. También confirmó que habló por teléfono con la viuda de Kirk,. Erika, de quien dijo que está “absolutamente devastada». Las autoridades siguen buscando al asesino de Kirk, quien habría disparado desde el tejado de uno de los edificios de la Universidad de Utah Valley para luego escapar.

Leer: Caso Charlie Kirk: su asesino disparó desde un tejado y se escondió en un vecindario cercano

El FBI difundió este jueves fotografías del presunto autor del crimen y ofreció una recompensa de hasta 100,000 dólares por información que conduzca a su arresto. Kirk, de 31 años y uno de los ‘influencers’ de derecha más famosos de Estados Unidos, recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Trump asegura avanza búsqueda asesino de Kirk
Trump asegura avanza búsqueda asesino de Kirk
12 septiembre, 2025
Presidente Trump: “Hay grandes avances” en caso Charlie Kirk
Presidente Trump: “Hay grandes avances” en caso Charlie Kirk
11 septiembre, 2025
El arma que se usó contra Charlie Kirk era un rifle del calibre 30, según medios  
El arma que se usó contra Charlie Kirk era un rifle del calibre 30, según medios  
11 septiembre, 2025
El FBI publica 2 fotos del sospechoso de asesinar de Charlie Kirk, al que intenta capturar
El FBI publica 2 fotos del sospechoso de asesinar de Charlie Kirk, al que intenta capturar
11 septiembre, 2025
¡Tras asesinato! Movimiento MAGA proclama a Charlie Kirk “mártir de la verdad y la libertad”
¡Tras asesinato! Movimiento MAGA proclama a Charlie Kirk “mártir de la verdad y la libertad”
11 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

La contratación pública como herramienta de política social: inclusión y desarrollo sostenible en la Ley 47-25

La contratación pública como herramienta de política social: inclusión y desarrollo sostenible en la Ley 47-25

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo