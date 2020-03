Trump asigna fondo para coronavirus

El presidente Donald Trump promulgó ayer una partida de gastos por US 8,300 millones para combatir el brote de coronavirus que ha cobrado 14 vidas en EEUU y ha infectado a más de 200 personas en 18 estados.

La legislación proporcionará dinero a las agencias federales de salud pública para vacunas, análisis clínicos y posibles tratamientos. Los fondos incluyen US 300 millones para la entrega de medicamentos a quienes los requieran. Más de US 2,000 millones serían destinados a ayuda para la preparación y respuesta de los gobiernos federal, estatales y municipales a la amenaza del nuevo coronavirus. Otros US 1,300 millones adicionales serían usados para el combate del virus en el extranjero. Otros fondos serían utilizados para ayudar a los funcionarios locales a prepararse para una potencial situación de alerta ante el brote y subsidiar el tratamiento en centros comunitarios de salud.

Las normas del Medicare (el programa gubernamental estadounidense de asistencia médica para ancianos) serían atenuadas a fin de permitir consultas remotas de “telesalud“ bajo las cuales los enfermos podrían recibir atención sin necesidad de ir al médico.