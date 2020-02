Trump ataca jueces y a sus rivales demócratas

El presidente estadounidense Donald Trump arremetió el martes contra los jueces de la Corte Suprema y sus rivales demócratas durante el segundo y último día de una visita a la India.

Durante una conferencia de prensa con la asistencia de líderes empresariales, Trump afirmó que Estados Unidos caerá en una calamidad económica si no se reelige en noviembre y repitió su llamado para que dos juezas de la Corte Suprema de tendencia liberal se recusen de casos relacionados con él o su gobierno.

El presidente republicano agregó que no ha recibido ninguna información de inteligencia que indique que Rusia se esté entrometiendo en las elecciones de este año, ya sea para apoyarlo a él o al precandidato demócrata Bernie Sanders. “Nunca me han dicho eso“, dijo en la conferencia de prensa. “No quiero la ayuda de ningún país y no me han dado ayuda de ningún país“, agregó, a pesar de la injerencia bien documentada de Rusia en las elecciones de 2016 para ayudarlo a ganar. Trump inició la conferencia bromeando al decir que sería “muy, muy conservador“ en sus respuestas a fin de evitar distraerse de sus “dos días fantásticos“ en la India.

Vende equipos militares a la India.- La India y Estados Unidos firmaron tres acuerdos este martes y concretaron la venta de equipamiento militar por valor de 3,000 millones de dólares durante la visita de Trump, ensombrecida por la violencia en Nueva Delhi que ha dejado al menos 13 muertos.