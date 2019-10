Trump bloquea testimonio de testigo clave caso de Ucrania

El presidente de EE.UU., Donald Trump, bloqueó ayer, martes, la comparecencia ante la Cámara Baja de un testigo central en la investigación demócrata para abrir un juicio político en su contra, y después confirmó que no planea cooperar con las peticiones de la oposición por considerar su pesquisa “ilegítima”.

“Me encantaría enviar al Embajador Sondland, un hombre realmente bueno y un gran estadounidense, a testificar, pero desafortunadamente estaría testificando ante un tribunal totalmente parcial, donde se ha despojado a los republicanos de sus derechos y no se permite que los hechos verdaderos salgan a la luz pública”, tuiteó Trump.

Se esperaba que Gordon Sondland, el embajador estadounidense ante la Unión Europea (UE), acudiera este martes al Capitolio para testificar en el marco de las pesquisas para abrir un juicio político contra el presidente Trump por haber presionado a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, para que investigara al exvicepresidente demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter por presunta corrupción.

Pero el Departamento de Estado canceló la comparecencia en el último momento, lo que llevó a tres comités de la Cámara Baja -el de Inteligencia, el de Asuntos Exteriores y el de Supervisión- a anunciar que emitirán una citación judicial para que Sondland presente a los legisladores su testimonio y varios documentos.

Unas horas después, la Casa Blanca dejó claro que la negativa de Sondland a comparecer no será un caso aislado y confirmó que ignorará las peticiones de la oposición demócrata por considerar que su investigación es “ilegítima”, “viola la Constitución” y no está respetando el derecho al “debido proceso” de Trump.