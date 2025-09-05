Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense 

Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Will Oliver

Washington. La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este jueves que se debe hacer más difícil el examen de ciudadanía, elevando los criterios de aprobación, sumando un componente de ensayo y revirtiendo políticas relajadas, en su esfuerzo por fortalecer su discurso de un supuesto fraude migratorio.  

El director del servicio de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, afirmó que el examen actual es “demasiado fácil” y que se necesita un formato más riguroso que evalúe mejor el conocimiento cívico y constitucional de los aspirantes.  

Durante un evento este jueves en Washington, organizado por el Centro de Estudios para la Migración, Edlow detalló que los cambios podrían incluir elevar el puntaje mínimo y añadir un ensayo escrito donde el solicitante explique qué significa ser ciudadano estadounidense.  

Como parte de su estrategia el servicio reactivará entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes, una práctica que no se usaba desde la presidencia de George W. Bush, y busca reforzar sus investigaciones con agentes especiales.  

Edlow subrayó que la agencia está abandonando un modelo centrado en la atención al solicitante para adoptar uno enfocado en la aplicación estricta de la ley, declarando una “guerra al fraude” en el proceso de naturalización.

