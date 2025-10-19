Donald Trump cancela ayuda a Colombia: acusa a Gustavo Petro de ser «líder del narcotráfico»

  • EFE
Donald Trump cancela ayuda a Colombia: acusa a Gustavo Petro de ser «líder del narcotráfico»

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Shawn Thew

Miami (EE.UU.) (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico, y describió a su homólogo colombiano, Gustavo Prieto, como «un líder del narcotráfico».

«El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.», indicó Trump en Truth Social.

«A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos», añadió el mandatario estadounidense.

Lea más: Trump: “Maduro ha ofrecido de todo, no quiere meterse EU”

Además, amenazó con que si Petro no cerraba «estos campos de exterminio de inmediato», Estados Unidos «se los cerrará».

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia

Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos eliminara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber «incumplido manifiestamente» en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.

En respuesta, Petro afirmó que las Fuerzas Militares de su país dejarían de depender del armamento de Estados Unidos.

image 421
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo durante un acto de Gobierno. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Esta decisión se produce además en medio del «conflicto armado» que Estados Unidos declaró recientemente contra el narcotráfico, y que ha incluido el bombardeo de hasta seis supuestas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, incluye el empleo de aviones y naves por parte del país norteamericano.

Sin embargo, ha causado una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Donald Trump cancela ayuda a Colombia: acusa a Gustavo Petro de ser «líder del narcotráfico»
Donald Trump cancela ayuda a Colombia: acusa a Gustavo Petro de ser «líder del narcotráfico»
19 octubre, 2025
La JEP dicta fallos clave sobre FARC y falsos positivos: ¿hacia dónde va la justicia en Colombia?
La JEP dicta fallos clave sobre FARC y falsos positivos: ¿hacia dónde va la justicia en Colombia?
19 octubre, 2025
Déficit comercial y déficit de ahorro: las dos caras de la economía estadounidense
Déficit comercial y déficit de ahorro: las dos caras de la economía estadounidense
18 octubre, 2025
Trump: “Maduro ha ofrecido de todo, no quiere meterse EU”
Trump: “Maduro ha ofrecido de todo, no quiere meterse EU”
18 octubre, 2025
Guerrilla 1J4 e impacto asesinato de Kennedy
Guerrilla 1J4 e impacto asesinato de Kennedy
18 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edeeste y Pgase logran otro golpe contra las conexiones ilegales en comercios de Boca Chica

Edeeste y Pgase logran otro golpe contra las conexiones ilegales en comercios de Boca Chica

Periodista agro en Amazon

Periodista agro en Amazon

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

Edición impresa, sábado 18 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 18 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo