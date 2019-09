Trump cancela las conversaciones de paz con los talibanes

El súbito anuncio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de la cancelación de las conversaciones de paz con los talibanes pone en duda el plan de retirada de tropas de Washington en Afganistán y eleva el riesgo de un recrudecimiento de la violencia en el país centroasiático. “La cuestión es que cuando los talibanes trataron de ganar ventaja en la negociación realizando ataques terroristas dentro del país, el presidente (Donald) Trump tomó la decisión adecuada. No tenía sentido recompensarlos por este tipo de mal comportamiento”, dijo hoy el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una entrevista en la cadena CNN.

No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington sigue abierto a alcanzar un acuerdo de paz con “condiciones” tras el atentado mortal de Kabul del jueves. Entre los temas que los talibanes habían aceptado, indicó Pompeo, se encontraban sentarse a negociar con el Gobierno de Afganistán, alcanzar una “cierta reducción en los niveles de violencia” y romper con Al Qaeda. No obstante, remarcó que “si no se cumplen esas condiciones no vamos a entrar en ningún acuerdo”. Las palabras de Pompeo se producen un día después de que Trump anunciara la suspensión de un encuentro “secreto” con los talibanes y el Gobierno de Afganistán planeado para este domingo en EE.UU. y la cancelación de las conversaciones de paz. Trump justificó la decisión en mensajes en Twitter después del reciente atentado terrorista perpetrado por los talibanes en Kabul, la capital afgana, en el que murieron una docena de personas, entre ellas un soldado de EU.