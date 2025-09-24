Trump critica la ONU al hablar ante Asamblea

  • EFE
Trump critica la ONU al hablar ante Asamblea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras habla en la ONU. AP

  Naciones Unidas.- EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó ayer, lunes, su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para atacar en varios frentes a la organización, algunos de ellos de carácter casi personal y no político.

Todas esas críticas fueron pronunciadas frente al secretario general de la ONU, António Guterres, y frente a los representantes de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que hoy lo escuchaban en esta sesión de apertura de la 80 Asamblea General. Estas fueron, en el orden en que las pronunció y de acuerdo a sus palabras, las principales andanadas contra la ONU.

No sirve para resolver conflictos-
Trump alardeó de que ha resuelto siete conflictos mundiales en este segundo mandato, y añadió- “Qué mal que yo haya tenido que hacer estas cosas en lugar de Naciones Unidas. Es una pena que en todos esos casos la ONU ni siquiera haya tratado de ayudar en ninguno de ellos (cuando) yo terminé siete guerras».

Es ineficiente

Según Trump, la ONU “tiene un tremendo potencial, pero todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas, es todo palabrería».

No quisieron contratar a su empresa para renovar el edificio

Aseguró que presentó un presupuesto de 500 millones de dólares para “renovar el edificio y todo sería hermoso, (pero) ellos decidieron ir en otra dirección, lo que resultó ser mucho más caro y un producto muy inferior».

Está fomentando la inmigración irregular

La ONU -dijo- “está creando nuevos problemas, el mejor ejemplo es el asunto político número 1 de nuestro tiempo, la inmigración descontrolada (…) La ONU está financiando el asalto a países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó 372 millones de dólares para dar asistencia en metálico a 624,000 inmigrantes en su viaje a Estados Unidos». Y añadió que la ONU “ha provisto de comida, refugio, transporte y tarjeta de débito a los extranjeros ilegales».

Puede leer: La queja de Trump:»Lo único que me dio la ONU es un teleprompter roto y unas escaleras estropeadas»

La ONU ha mentido sobre el cambio climático

El presidente de EE.UU. se explayó sobre las advertencias relativas al aumento de temperatura global y los efectos del cambio climático por parte de expertos de la ONU, y señaló- “Todas esas predicciones hechas por la ONU y muchos otros, a menudo por razones equivocadas, fueron erróneas. Las hicieron personas estúpidas”, y a continuación calificó de “estafa climática” el calentamiento del planeta.

Luego Trump aseguró al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que apoya a la ONU “al 100 %» pese a las duras críticas contra el organismo que dedicó minutos antes en la Asamblea General.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Trump critica la ONU al hablar ante Asamblea
Trump critica la ONU al hablar ante Asamblea
24 septiembre, 2025
Día Internacional de las Lenguas de Señas: cómo esta forma de comunicación transforma vidas 
Día Internacional de las Lenguas de Señas: cómo esta forma de comunicación transforma vidas 
23 septiembre, 2025
La queja de Trump:»Lo único que me dio la ONU es un teleprompter roto y unas escaleras estropeadas»
La queja de Trump:»Lo único que me dio la ONU es un teleprompter roto y unas escaleras estropeadas»
23 septiembre, 2025
Canadá y EE.UU. buscan reforzar presencia de la ONU en Haití ante crisis de seguridad
Canadá y EE.UU. buscan reforzar presencia de la ONU en Haití ante crisis de seguridad
23 septiembre, 2025
Reacciones políticas tras reconocimiento del Estado de Palestina: desde Trump hasta el rey Abdalá II
Reacciones políticas tras reconocimiento del Estado de Palestina: desde Trump hasta el rey Abdalá II
23 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Hacia una política bimonetarista funcional, en la República Dominicana

Hacia una política bimonetarista funcional, en la República Dominicana

En el mes de la Biblia

En el mes de la Biblia

La máscara del narcisista: seducción, control y destrucción

La máscara del narcisista: seducción, control y destrucción

Participación de las MIPYMES en la nueva Ley de Compras: ¿avance real o promesa pendiente?

Participación de las MIPYMES en la nueva Ley de Compras: ¿avance real o promesa pendiente?

La plaga de la ineficiencia estatal

La plaga de la ineficiencia estatal

Solidaridad y fe durante 25 años de trayectoria

Solidaridad y fe durante 25 años de trayectoria

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo