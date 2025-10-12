Trump dará un discurso en la asamblea israelí y presidirá a la ceremonia de paz en Egipto

  • EFE
Trump dará un discurso en la asamblea israelí y presidirá a la ceremonia de paz en Egipto

Donald Trump (Fuente externa)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset) y asistirá a la ceremonia de implementación del plan de paz de Gaza durante su viaje a la región, según informó la Casa Blanca.

El mandatario saldrá esta tarde desde Washington de camino a Tel Avivi y tiene previsto visitar el hemiciclo israelí y reunirse con las familias de los rehenes de Hamás en la mañana del lunes.

En la tarde, saldrá de camino a Sharm el Sheij, en Egipto, donde participará en la ceremonia en la que se firmará el acuerdo de implementación del plan de paz.

Trump y el presidente egipcio, Adbel Fattah El-Sisi, presidirán la histórica cumbre, a la que también han sido invitados países árabe, europeo y asiáticos, según señaló el ministerio de relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty.

El republicano anunció el acuerdo de paz entre Israel y Hamás el pasado miércoles, tras semanas de negociaciones mediadas en gran medida por su Administración.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia.

La influencia del lobby petrolero en las decisiones de Trump sobre cambio climático
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Trump dará un discurso en la asamblea israelí y presidirá a la ceremonia de paz en Egipto
Trump dará un discurso en la asamblea israelí y presidirá a la ceremonia de paz en Egipto
12 octubre, 2025
La influencia del lobby petrolero en las decisiones de Trump sobre cambio climático
La influencia del lobby petrolero en las decisiones de Trump sobre cambio climático
12 octubre, 2025
Trump asegura tener los fondos federales para pagar a tropas durante el cierre de gobierno
Trump asegura tener los fondos federales para pagar a tropas durante el cierre de gobierno
11 octubre, 2025
Qué dijo Trump tras María Corina Machado dedicarle su Nobel de la Paz
Qué dijo Trump tras María Corina Machado dedicarle su Nobel de la Paz
11 octubre, 2025
Asesor de Trump tras triunfo de María Corina Machado con el Nobel de la Paz: «El Comité antepuso la política a la paz»
Asesor de Trump tras triunfo de María Corina Machado con el Nobel de la Paz: «El Comité antepuso la política a la paz»
10 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Anaheim entrevistó a Pujols

Anaheim entrevistó a Pujols

Fusión: IAD con Agricultura

Fusión: IAD con Agricultura

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Las niñas son el himno de la patria

Las niñas son el himno de la patria

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo