Trump defiende haber cerrado EEUU a chinos

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió ayer, domingo, su veto a la entrada a EE.UU. de los extranjeros procedentes de China, mientras se confirmaba el noveno caso de coronavirus en su país y la Casa Blanca lamentaba que Pekín no haya aceptado hasta ahora su ayuda ante la crisis.

“Básicamente, hemos echado el cierre para que no entre desde China”, afirmó Trump durante una entrevista emitida por la cadena Fox News poco antes del inicio del Super Bowl.

“Les hemos ofrecido una ayuda tremenda (a China), somos los mejores del mundo para eso. Pero no podemos tener a miles de personas entrando (al país) que podrían tener este problema, el coronavirus”, añadió el mandatario. Las declaraciones de Trump se emitieron poco antes de que entrara en vigor, a las 17.00 de este domingo (22.00 GMT), la prohibición temporal de entrada a Estados Unidos de los extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días, una medida que el Gobierno estadounidense anunció el pasado viernes.

Además, se someterá a una cuarentena obligatoria de 14 días a los estadounidenses que hayan visitado la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan.