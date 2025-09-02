Trump dice que ordenará intervención federal en Chicago y Baltimore

El presidente Donald Trump anunció el martes que ordenará la intervención de las fuerzas del orden federales para combatir la delincuencia en Chicago y Baltimore, a pesar de la férrea oposición de los líderes electos y de muchos residentes de ambas ciudades.

Al ser preguntado por la prensa en el Despacho Oval sobre el envío de tropas de la Guardia Nacional a la tercera ciudad más grande del país, Trump respondió: «Vamos a ir», pero añadió: «No dije cuándo».

«Tengo una obligación», afirmó el presidente. «Esto no es un asunto político».

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, posible candidato presidencial demócrata para 2028, se burló de la idea de enviar tropas militares y agentes federales a Chicago, reiterando el martes que la intervención federal no era necesaria ni deseada.

Trump ya ha enviado tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles y Washington, D.C., donde también federalizó la fuerza policial. Ha dicho que planea medidas similares en otras ciudades gobernadas por demócratas, incluso cuando un juez federal declaró ilegal el martes el despliegue en California.

Trump critica a líderes en Chicago

El presidente elogió a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, por colaborar con las fuerzas federales, pero reiteró sus críticas a Pritzker y al alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson.

Trump afirmó que le encantaría que Pritzker llamara y dijera: «Envíen tropas», a pesar de que el gobernador, quien lleva dos mandatos, ha reiterado que no lo hará.

«Si el gobernador de Illinois me llamara, me encantaría hacerlo», declaró Trump. «Lo haremos de todos modos. Tenemos derecho a hacerlo».

Pritzker calificó los comentarios de Trump de pedirle ayuda como «desquiciados». Ambos han estado enfrascados en una creciente guerra de palabras durante días, después de que Trump calificara a Chicago de «la ciudad más peligrosa del mundo» el martes por la mañana.

«No, no llamaré al presidente para pedirle que envíe tropas a Chicago», declaró Pritzker el martes en una conferencia de prensa con Johnson y otros líderes. «Ya lo he dejado claro».