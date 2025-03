Trump dice que Putin no le pidió acabar con la ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no le pidió poner fin a la ayuda a Ucrania, como sostiene el Kremlin, y que ese asunto ni siquiera se mencionó en la conversación telefónica que mantuvieron.

En una entrevista en la cadena Fox, la periodista Laura Ingraham le preguntó si Putin le había exigido el fin de la ayuda. “No, no lo hizo. No hablamos de la ayuda. En realidad, no hablamos de la ayuda en absoluto. Hablamos de muchas cosas, pero la ayuda nunca se mencionó”, respondió Trump.

Según un comunicado del Kremlin, durante la llamada Putin insistió en que cualquier resolución del conflicto debe pasar por el fin de toda la asistencia militar y de inteligencia occidental a Ucrania, incluida la de la Unión Europea y la de Estados Unidos, que ha tenido un papel clave.

Durante la conversación, Putin accedió a suspender temporalmente los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas, pero rechazó apoyar un alto el fuego de 30 días, algo que la Administración de Trump veía como un primer paso hacia un acuerdo de paz.