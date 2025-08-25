Donald Trump dice ahora va por NY y Chicago en su lucha contra el crimen

Nueva York.  El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró este fin de semana en la Casa Blanca que ahora va por NY y Chicago, y que, usaría nuevamente a agentes federales y a tropas de la Guardia Nacional como ha hecho en Washington D.C. para combatir el crimen.

El anuncio ha traído preocupacion entre dominicanos con estatus migratorio irregular y otros con residencias, pero con antecedentes penales, quienes comentan la situación calladamente en lugares públicos del Alto Manhattan.

Entre sus propósitos figura contactar familiares que residen en lugares muy lejanos de NY para mudarse con ellos.

El presidente Trump ha descrito repetidamente algunas de las ciudades más grandes del país, que están gobernadas por demócratas, o con alcaldes negros y poblaciones mayoritariamente minoritarias, como peligrosas y sucias.

Añadió que también podría intervenir a San Francisco, entre otras ciudades. Se estima que hay unos 12 millones de indocumentados en territorio estadounidense, según datos recientes. Esto representa aproximadamente entre el 3.2% y el 3.6% de la población total de EUA.

Asimismo, 2,225 dominicanos han sido deportados a la RD hasta julio este año. De esa cantidad proceden de los USA 1,886 deportaciones y otras 339 desde San Juan, Puerto Rico, según un informe oficial de la Dirección General de Migración (DGM) de la RD.

Esta cifra refleja el endurecimiento de las políticas migratorias en la actual administración Trump, caracterizada por su retórica firme y su ofensiva contra la inmigración irregular.

Las deportaciones han sido realizadas principalmente por violaciones a las leyes migratorias, así como por delitos graves como narcotráfico, robo, asalto, falsificación de documentos, violencia doméstica y conducción bajo los efectos del alcohol.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

